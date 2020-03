SERIE D - Ai biancorossi basta il rigore trasformato dall'attaccante per battere il Vastogirardi e portarsi a più tre sull'accoppiata formata da Notaresco e Campobasso

Il Matelica piazza il blitz nella tana molisana del Vastogirardi e si ritrova da sola in vetta al girone F di Serie D, con 55 punti all’attivo. Ai biancorossi di Colavitto basta il penalty trasformato da Leonetti ad inizio ripresa per espugnare di misura il neutro di Isernia. Il SN Notaresco è in affanno e il Campobasso ne approfitta per agguantarlo al secondo posto (52 punti) e lanciare la sfida alla squadra di patron Canil. Perde terreno invece la Recanatese, che scivola a meno sette dal Matelica dopo il ko di Tolentino. Superato l’ostacolo Vastogirardi, i ragazzi di Colavitto troveranno nel loro cammino l’Avezzano, prossimo avversario al Giovanni Paolo II.

La cronaca. Si gioca ad Isernia e il Vastogirardi mostra maggiore confidenza con il terreno di gioco nei primi minuti. Infatti la prima conclusione è di testa ad opera di Pettrone, Urbietis si rifugia in angolo. Poi viene fuori il Matelica, con Moretti che impegna il portiere molisano. L’ex Maceratese Croce spedisce alto sopra la traversa un calcio di punizione. Ad inizio ripresa il neoentrato Mino insidia la retroguardia biancorossa con un tiro al volo che si spegne di poco a lato. Al 9′ l’episodio che decide il match: Corbo commette fallo in area su Peroni e Leonetti trasforma la massima punizione. Nel finale il Vastogirardi prova a riequilibrare il risultato ma Bruni colpisce debolmente e poi Urbietis dice di noi ai vani tentativi locali.

Il tabellino:

VASTOGIRARDI: Siaulis, Nespoli, Guglielmi (Fatone), Pesce, Ruggieri, Corvo, Picozzi (Coia), Fazio, Kyeremateng, Pettrone, Mino (Bruni). A disp.: Caparro, Gargiulo, Di Lullo, Stasio, Perrino, Gierra. All.: Farina.

MATELICA: Urbietis, Visconti, Di Renzo, Croce, Pupeschi, De Santis, Peroni (42′ s.t. Barbarossa), Bordo, Moretti, Leonetti (46′ s.t. Fioretti), Massetti (42′ s.t. Bugaro). A disp.: Amoroso, Masini, Demoleon, De Luca, Fermo, Valenti. All.: Colavitto.

TERNA ARBITRALE: Castellone di Napoli (Cioffredi di Padova e Mirarco di Treviso)

RETE: 9′ s.t. Leonetti (rig.)

NOTE: ammoniti: Peroni, Pesce, Mino, Moretti. Angoli: . Recupero: 7′ (2’+5′)

SERIE D (9° giornata di ritorno)

Atletico Terme Fiuggi – Cattolica San Marino 0-4

Avezzano – Pineto 0-1

Campobasso – Olympia Agnonese 3-0

Chieti – Real Giulianova 1-2

Jesina – Porto Sant’Elpidio 0-1

Sangiustese – Montegiorgio 0-1

SN Notaresco – Vastese 0-1

Tolentino – Recanatese 3-1

Vastogirardi – Matelica 0-1

Classifica: Matelica 55, SN Notaresco e Campobasso 52, Recanatese 48, Pineto 43, Vastese 42, Olympia Agnonese 40, Montegiorgio 38, Tolentino 36, Vastorgirardi e Porto Sant’Elpidio 34, Atletico Terme Fiuggi 33, Real Giulianova e Cattolica San Marino 28, Avezzano e Sangiustese 20, Chieti 18, Jesina 13.