MACERATA - Riprendono da stasera al Lauro Rossi, il pubblico potrà seguirle in diretta streaming sulla pagina Facebook e sulle principali emittenti televisive delle Marche

Dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus ripartono a porte chiuse, da stasera venerdì 28 febbraio, le audizioni di Musicultura 2020 al teatro Lauro Rossi di Macerata. Il pubblico potrà seguirle in diretta streaming sulla pagina facebook di Musicultura e sulle principali emittenti televisive delle Marche. «Ovviamente sarebbe molto più bello condividere le audizioni con gli spettatori in sala e confido che presto potremo tornare a farlo. – ha dichiarato il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri- Intanto diamo precedenza alle canzoni, certo è che non sono immunodepressive». «Dopo il grande successo di pubblico riscontrato dalle audizioni lo scorso fine settimana, chiudere le porte del Teatro Lauro Rossi, nel cuore della città, ci dispiace molto, ma non possiamo arrestare il concorso che in questo momento va assolutamente preservato. – ha dichiarato il sindaco di Macerata Romano Carancini – L’Amministrazione ha fatto di tutto per consentire a Musicultura, quanto meno, di non fermarsi. Le dirette nelle televisioni marchigiane e via streaming su facebook ci permetteranno comunque di seguire le audizioni e questo è una regalo per tutti. Presto potremo tornare ad incontrarci a Teatro per condividere la bellezza della musica e i sogni di giovani talenti». Questa sera si esibirà sul palcoscenico del Lauro Rossi l’attesa band marchigiana originaria di Urbino Il Diavolo & L’ Acqua Santa composta da Thomas Reggiani (voce, chitarra, tromba), Diego Brancaccio (pianoforte, tastiere, voce), Manuel Benedetti (contrabbasso, basso, voce), Lorenzo Cecchini (batteria, percussioni, voce). Con Il Diavolo & L’Acqua Santa si esibiranno altri cinque giovani artisti: Sergio e la Chitarra, Carmine Granato, Skerna & Aperkat, Rebi Rivale e Domo Emigrantes.