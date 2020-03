MACERATA - Il seminario con workshop "Lavoro agile da obbligo a opportunità" illustrerà lo strumento a disposizione delle Pubbliche amministrazioni. Appuntamento il 6 marzo alle 9,30 nell'auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti

«Il Coronavirus, con cui ci stiamo confrontando in questi giorni, ha messo in evidenza i vantaggi dello smart working o lavoro agile», spiega il comune di Macerata che lo sta sperimentando da un anno. E ora si è fatto promotore di un’iniziativa di confronto e approfondimento su questa nuova modalità di lavorare da casa. “Lavoro agile da obbligo a opportunità” è il titolo del seminario con workshop di approfondimento che il Comune ha promosso per il 6 marzo , alle 9,30, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. E’ rivolto a tutti i Comuni della provincia e della regione Marche interessati a sperimentare i benefici del lavoro agile, individuando le migliori strategie per raggiungere i risultati attesi con nuovi modelli di management. Un’occasione per conoscere da vicino modalità, normativa e opportunità di questa nuova forma di lavoro che consente maggiore autonomia nello svolgimento dell’attività lavorativa a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati.

«Siamo assolutamente convinti che questa nuova modalità agile di approccio al lavoro, basata sui tempi e sulle necessità della società di oggi, sia un prezioso strumento di restituzione alle persone di flessibilità e autonomia con conseguente incremento di responsabilizzazione, di risultati e di attenzione alla vita personale del dipendente – dice il sindaco Romano Carancini -. L’emergenza che stiamo vivendo in questo momento, d’altro canto, sta manifestando il grande potenziale dello smart working anche in situazioni straordinarie, in quanto misura efficace e fluida per ridurre rischi, attenuare disagi e contenere danni senza arrestare il sistema lavoro». Carancini, che è anche vicepresidente dell’Anci (tra i sostenitori dell’iniziativa), aprirà i lavori. Seguiranno gli approfondimenti su: “Il progetto lavoro agile per il futuro della Pubblica amministrazione, con Patrizia di Santo (Studio Come, coordinatrice Rti Il Lavoro agile per il futuro della Pa); Il lavoro che cambia e il lavoro agile come opportunità di innovare la Pa, con Stefania Carnevali (Smart working executive consultant, Variazioni Srl Rti Il lavoro agile per il futuro della Pa), seguirà ll lavoro agile nell’esperienza del comune di Macerata e di Cremona rispettivamente con Simone Ciattaglia (dirigente servizio Personale di Macerata) e Maura Rugger, assessora all’Istruzione e alle Risorse umane di Cremona) Subito dopo si formeranno i gruppi di lavoro per approfondire con gli esperti aspetti tecnici sui temi Tecnologie per il lavoro agile, Persone e competenze per il lavoro agile, Normativa.

Il Comune sta organizzando anche una diretta streaming per seguire i lavori. E’ possibile iscriversi on line sia al seminario che ai workshop a questo link http://bit.ly/38Pt4CK, o nel sito del Comune www.comune.macerata.it/lavoroagile.