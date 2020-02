MACERATA - Giovedì il quarto appuntamento con il progetto “Challenge” coordinato dalla Prefettura sulla questione abitativa nelle aree non metropolitane

Giovedì dalle 9 a Macerata nell’Aula Verde del Polo Pantaleoni, l’università di Macerata organizza l’ultimo dei quattro incontri di formazione proposti all’interno del progetto “Challenge”, questa volta incentrato sul tema “Migrazioni, vulnerabilità e territorio: la questione abitativa nelle aree non metropolitane d’Italia”. In occasione della giornata sarà presentata anche la mostra fotografica “Casamondo: immagini, mappe, scenari” realizzata dell’Università di Camerino, Scuola di Architettura e Design. Il progetto “Challenge” a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, di cui la Prefettura di Macerata è ente capofila, vede il partenariato degli Atenei di Macerata e di Camerino, del Comune di Porto Recanati e dell’AtsOn The road Onlus. L’obiettivo principale delle attività fin qui realizzate è stato quello di strutturare modelli di gestione più coordinati e funzionali del sistema dei servizi attraverso la costituzione di reti stabili di cooperazione tra istituzioni e il rafforzamento delle capacità e delle competenze delle amministrazioni pubbliche coinvolte e dei portatori di interesse del territorio. Lo scopo di questo ultimo workshop è quello di favorire il confronto attraverso la conoscenza di casi di studio ed esperienze differenti. La giornata è stata organizzata in due momenti: durante la prima sessione si discuterà di Hotel House tra realtà e sfide abitative. Interverranno: Iolanda Rolli, prefetto di Macerata; Roberto Mozzicafreddo, sindaco di Porto Recanati; Susanna Righi, funzionario dei servizi demografici del Comune di Porto Recanati; Graziano Leoni, coordinatore dell’Unità di Ricerca dell’Università di Camerino; Roberto Gagliardi, Jacopo Santarelli, Jacopo Lelli, Marco D’Annuntiis e Sara Cipolletti di Unicam. A coordinare i lavori, Emmanuele Pavolini, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali Unimc. La seconda parte della mattinata sarà invece dedicata ai casi di studio e alle prospettive di intervento con Enea Bagini, già Sindaco del Comune di Ciserano e attuale assessore alla Sicurezza; Claudio Bragaglio, presidente della Agenzia del Trasporto Pubblico di Brescia; Claudio Brunetto, comandante militare dell’Esercito per le Marche. A coordinare i lavori sarà Maria Letizia Zanier, Unimc.