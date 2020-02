MACERATA - Studenti in città per conoscere la scuola di studi superiori dell'ateneo

Per tre giorni la scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi dell’Università di Macerata ha aperto le porte ai potenziali futuri studenti. Dalla Puglia al Veneto, passando per l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise, fino alla Liguria e al Piemonte: sono arrivati da tante parti d’Italia i quindici entusiasti studenti del quinto anno della scuola superiore che sono stati accolti lo scorso fine settimana a Palazzo De Vico per il progetto “Orientation School”.

Gli studenti partecipanti si sono detti molto curiosi di conoscere meglio la Scuola di eccellenza e di ascoltare le testimonianze di docenti e allievi della Scuola Leopardi. I ragazzi hanno apprezzato in particolare lo spirito di corpo della Scuola, la possibilità di mettersi in gioco nei laboratori, che hanno dato grande spazio alla creatività, e quella di vivere tre giorni da studente universitario insieme agli allievi. Il progetto vuole, infatti, far conoscere l’offerta formativa della stessa e i corsi di studio promossi dall’Ateneo, ai fini di un primo orientamento nel futuro percorso di studio. A dare il benvenuto agli studenti anche a nome del rettore è stato Luigi Lacchè, presidente dell’Istituto Confucio, che ha parlato del cuore antico dell’Università e del ruolo innovativo che una formazione umanistica – come quella proposta dall’UniMC – può avere oggi. «L’Umanesimo innova se è in grado di parlare al contemporaneo in una società complessa e contraddittoria, cercando di individuare i germi di futuro che vivono già nel presente». Il pomeriggio è continuato con la visita alla città e all’Università e la serata trascorsa insieme agli allievi della scuola. Le attività sono proseguite fino a sabato con lezioni, laboratori e altri incontri su temi come orientamento universitario, innovazione, creatività e scienze sociali, sostenibilità ambientale e tecnologia, Università tra vocazione e professione, lingue e culture.