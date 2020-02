ANNUNCI - Per inserire i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Confindustria Macerata ricerca per società di consulenza un/a tecnico della sicurezza sul lavoro (cod. annuncio Conf 204), con esperienza minima triennale nel settore. Requisito preferenziale laurea in Tecniche della Prevenzione o in Ingegneria della sicurezza o in Ingegneria ambientale o equivalenti. Si valutano anche candidati con diploma tecnico (perito industriale o geometra). Si richiede conoscenza approfondita della legislazione in materia SSL (D.Lgs 81 del 2008) e possesso dei requisiti previsti dal Dm del 6 marzo 2013 per formatori in materia di sicurezza. Sarà valutata come referenza anche la conoscenza del D.Lgs. 152 del 2006 ed esperienza nella gestione

delle principali tematiche ambientali (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, etc.). Sede di

lavoro: provincia di Macerata. Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679), specificando il codice dell’annuncio, via e-mail all’indirizzo srp@confindustriamacerata.it.

Azienda di Pelletteria ricerca 6 persone per ampliamento sede con mansioni di cucitrici, lavorazioni al banco, assemblaggio e controllo qualità, tutte con un minimo di esperienza nella produzione di borse con standard qualitativi elevati . Si richiede buona volontà, precisione e capacità di fare gruppo . Si offre contratto a norma di legge con retribuzione sopra la media. Sede di lavoro: zona industriale Corridonia. Candidarsi via email all’indirizzo ducaspelletterie@gmail.com.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Autocarrozzeria cerca un carrozziere con almeno minima esperienza. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11204

Azienda settore impiantistica cerca elettricisti esperti. Sedi di lavoro: Nord Italia. Rif.: 11203

Azienda settore confezioni cerca una modellista con esperienza nell’utilizzo del programma Modalis. Si valutano anche giovani per un eventuale tirocinio. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 11202

Agriturismo cerca un/a aiuto cuoco/a con almeno minima esperienza. Sede di lavoro: Belforte del Chienti. Rif.: 11201

Impresa edile cerca un conduttore macchinari movimento terra con patentino. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 11200

Azienda settore alimentare cerca un/a banconista di macelleria e un/a operaia/o per lavorazione carni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11205

Pizzeria cerca un aiuto pizzaiolo part time. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11199

Struttura turistico/ricettiva cerca cuochi e un pizzaiolo esperto. Sede di lavoro: cingoli. Rif.: 11198

Azienda settore arredamento cerca un montatore di mobili preferibile con patente C. Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 11195

Impresa edile cerca muratori e/o manovali esperti. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 11194

Supermercato cerca un/a macellaio esperto/a. sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11193

Azienda settore tessile/abbigliamento cerca: un/a impiegata/o ufficio stile/campionario esperto/a con conoscenza di photoshop (Rif.: 11191) e un/a addetta/o alla gestione dei servizi di e-commerce (Rif.: 11192). Sede di lavoro: Tolentino.

Calzaturificio cerca un apprendista per montaggio blocchi in cuoio. Sede di lavoro: Morrovalle. Rif.: 11190

Azienda settore servizi cerca un addetto ai traslochi. Sede di lavoro: zona Camerino. Rif.: 11189

Struttura settore ristorazione cerca un/a aiuto cuoco/a e un/a cameriera/e entrambi con minima esperienza nei ruoli. Sede di lavoro: Civitanova Marche. Rif.: 11188

Queste le offerte di tirocini:

Azienda produzione beni di lusso cerca addetti/e alla produzione con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Centro estetico cerca un’estetista qualificata part time con età max 29 anni. Sede di lavoro: Urbisaglia.

Azienda settore arredamenti cerca un/a ragioniere/a part time con età max 29 anni. Sede di lavoro: Caldarola.

Officina cerca un gommista anche prima esperienza. Sede di lavoro: Matelica.

Azienda settore commercio cerca un magazziniere con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Studio commerciale cerca un/a ragioniere/a. Sede di lavoro: Civitanova Marche.

Azienda settore confezioni cerca un’addetta di laboratorio e al riammaglio. Sede di lavoro: Macerata.

Studio commerciale cerca un/a laureato/a in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Esanatoglia.

Azienda settore terziario cerca un/a ragioniere/a con laurea in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore servizi cerca un/a receptionist con buon inglese e età max 28 anni. Sede di lavoro: Fabriano.