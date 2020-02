CIVITANOVA - Il sindaco ha riunito un tavolo tecnico per fare il punto sull'emergenza

Coronavirus, tavolo tecnico a Civitanova: «Nessuna criticità». A chiedere l’incontro è stato il sindaco Fabrizio Ciarapica. La riunione si è aperta alle 18 e alla stessa ora in Regione era in corso il vertice del Gores proprio dedicato all’emergenza del Covid-19. Il tavolo tecnico di Civitanova si è concluso intorno alle 20. «Si è preso atto della situazione odierna e delle ultime comunicazioni del Ministero della Salute. Sentiti gli organi competenti, con i quali sono in costante contatto – dice il sindaco -, allo stato attuale non esistono nel nostro territorio situazioni di criticità. Tutta la macchina comunale, da me coordinata, per quanto di sua competenza, è al lavoro». Il sindaco invita a seguire il decalogo del ministero della Salute che stila piccole regole di comportamento per evitare il rischio di contagio: primo, lavarsi spesso le mani. Nell’ospedale cittadino ieri sera era passato, per farsi un controllo, un parente di uno dei ricoverati di Codogno che ha contratto il Coronavirus. L’uomo si trova nelle Marche (in provincia di Fermo) per ragioni affettive e non aveva sintomi. Il suo è uno dei tre casi (gli altri due ad Ancona) che erano monitorati oggi dalla Regione: le persone sottoposte a tampone, le analisi hanno dato responso negativo: nessuno ha il Coronavirus.