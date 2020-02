Torna il Gran Premio dell’Industria

CIVITANOVA - La partenza dell'ottava edizione della corsa domenica 1 marzo alle 14,30. Già iscritti 110 ciclisti

Domenica 1° marzo, con partenza alle 14.30, prenderà il via nella zona Industriale di Civitanova, l’8° Edizione dell’Gran Premio dell’Industria Civitanova, 3° Memorial Cesare Lattanzi. La gara riservata ai dilettanti Elite e Under 23 è organizzata dall’ Asd U.C.P.S.Elpidio in collaborazione con l’Asd Cam fermo e con l’alto patrocinio del Comune di Civitanova. Si gareggerà sulla distanza di 105 km in un circuito di 3,5 km completamente pianeggiante da ripetere 30 volte con al passaggio di metà gara dove è posto un traguardo volante. Al momento sono circa 110 i corridori iscritti con team provenienti da Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Lazio, Marche e Campania. Questa è una classica di apertura della stagione per gli Elite e Under 23 molto ambita da tutti i partecipanti che hanno voglia, ad inizio stagione di fare molto bene. Gli organizzatori che hanno ripristinato questa gara tre anni or sono con in testa Elpidio Seghetti e Maurizio Frizzo sperano in una bella giornata di sport come è accaduto tra l’altro anche nelle ultime due edizioni. Nel 2019 si è imposto Michele Corradini (Team Fortebraccio) che in volata ha avuto la meglio su Federico Molini (Mastromarco) e Francesco Giordano (Bevilacqua Sport Ferretti).