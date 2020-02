Treia protagonista alla Bit

PROMOZIONE - La consigliera delegata al turismo Sabrina Virgili ha rappresentato la città del bracciale alla più importante manifestazione del settore

Treia alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano: è stata la consigliera delegata al turismo Sabrina Virgili a rappresentare la “città del bracciale” dal 9 all’11 febbraio alla manifestazione promozionale turistica più importante d’Italia. Ottimo il biglietto da visita di Treia: è uno dei 23 comuni de I borghi più belli d’Italia delle Marche, inserito all’interno del circuito provinciale Mama-Marca Maceratese, inserita nel progetto regionale “Federico II e le Marche nel Medioevo, percorsi svevi tra i comuni del sisma”. Proprio sabato prossimo, 22 febbraio, a Jesi si terrà il workshop “Imperatori svevi risorsa per valorizzare le Marche” organizzato dal Centro Studi Fondazione Federico II Hohenstaufen. Inoltre, in attesa dell’assemblea nazionale di maggio a Spello, prosegue la promozione del turismo della città di Treia attraverso il canale de I Borghi: i comuni aderenti all’Associazione stanno in questi giorni posizionando i cartelli con la scritta #baciami #kissme nei luoghi più suggestivi dei loro centri storici. Gli innamorati che li visiteranno potranno suggellare il loro amore con un bacio sugli scorci più romantici delle Marche e ovviamente fare un selfie del momento. Sarà importante inserire l’hastag #baciami e/o #kissme seguito dal nome del borgo, condividere il bacio più bello e cercare di trovare tutti i cartelli #baciami perché ce ne possono essere più di uno in ogni comune e perché vale la pena baciarsi più volte con lo spettacolo offerto dai panorami dei borghi marchigiani. Infine prosegue l’attenzione per il circuito nazionale “Coast to coast”: dopo il quarto raduno nazionale di ottobre di Gualdo Cattaneo, all’interno del calendario “Primavera 2020 in cammino – incontri con Simone Frignani” doppio appuntamento il 28 e 29 marzo a Filottrano ed il 30 e 31 maggio a Sorano e Pitigliano.