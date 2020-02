CIVITANOVA - Venerdì 21 una serata dedicata alla promettente stella della musica italiana, vincitrice di X Factor. Ingresso gratuito, sala aperta dalle 19

Data zero, concerto evento per Sofia, la stella di X Factor arriva nel primo teatro di Civitanova. Chissà quante volte, mentre componeva e scriveva i suoi primi pezzi sognava di calcare il Rossini, il teatro della sua città. Ora che di palcoscenici ne ha visti e calpestati tanti, alcuni, come quello della finale di X Factor, anche in compagnia di una star internazionale come Robbie Williams, chissà che effetto le farà cantare e suonare “in casa”. Venerdì 21 la città omaggia Sofia Tornambene con un concerto spettacolo ad ingresso gratuito e senza l’obbligo di prenotazione. La sala sarà aperta dalle 19 e si potrà entrare fino al massimo contenimento del teatro (circa 800 posti). Sarà una serata per conoscere da vicino Sofia, scoprendone tutti gli aspetti musicali ed umani, attraverso un appuntamento che sta riscuotendo molta attesa da parte non solo dei civitanovesi, ma anche di tutto il territorio (richieste di informazioni stanno arrivando da tutte le Marche, ed anche da territori limitrofi).

«Abbiamo sin da subito cercato una data per ascoltare dal vivo la nostra Sofia – ha riferito l’assessore Gabellieri – ma i numerosi impegni hanno reso necessario il posticipo. Ci aspettiamo una bella serata che prevede, oltre all’esibizione della cantautrice, proiezioni e momenti di interazione con ospiti e pubblico, in un percorso narrativo che svelerà l’artista anche sotto aspetti non emersi dal grande schermo». Lo spettacolo è diviso in “sezioni”, scandite dai momenti cantati da Sofia, che proporrà dal vivo tutto il repertorio ed in alcuni casi in duo col papà. Ci saranno poi spazi di intervista supportata da immagini, video e molte sorprese. Inoltre verranno coinvolte le figure chiave del percorso di Sofia, dall’insegnante di musica all’istruttore di karate, passando per gli amici che le sono stati vicini, ed ovviamente la famiglia, primo ed insostituibile supporto in tutta questa avventura e passione musicale. A due mesi dalla serata che le ha cambiato la vita, quella del 12 dicembre in cui è stata decretata vincitrice dell’edizione 2019 di X Factor con la sua canzone “A domani per sempre”, Sofia Tornambene calcherà quindi per la prima volta da stella nascente il palco della sua città. “A domani per sempre”, scritto dalla stessa Sofia con la produzione di Shablo e Max D’Ambra, sta riscuotendo un enorme successo in radio ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il 23 dicembre la cantante era stata ricevuta ufficialmente nella Sala Consiliare, a distanza di soli pochi giorni dalla vittoria. «Siamo orgogliosi di celebrare una eccellenza artistica della nostra città ormai conosciuta a livello nazionale ed oltre – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Il suo nome contribuisce ad arricchire e valorizzare la Città anche sotto il profilo turistico e di capacità attrattiva, garantendo ampia visibilità. Non le faremo mancare il nostro sostegno ed entusiasmo».