PALLA OVALE - I gialloneri sconfitti 27-26, le gioie per la società del capoluogo arrivano dal femminile e dal vivaio

La Banca Macerata Rugby cede al fotofinish ad Ancona. Le soddisfazioni giungono ancora una volta da femminile e juniores, vincenti su tutti i campi.

Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie alle mete di Romagnoli ed Estrada e un inizio di ripresa in cui una meta tecnica arrotondava sul 21-8 il punteggio a suo favore, l’Amatori Macerata ha subito un’incredibile rimonta da parte dei padroni di casa, che hanno ribaltato il risultato fino ad andare in vantaggio per 27 a 21 a pochi minuti dal termine. Una fiammata d’orgoglio del solito Romagnoli non è bastata per effettuare il controsorpasso, purtroppo il conseguente calcio di trasformazione da posizione defilata non ha centrato i pali e il match si è chiuso sul 27 a 26 finale. Risultato che lascia due punti di consolazione in classifica ai gialloneri (per le 4 mete realizzate e il sotto break della sconfitta), ma anche tanto amaro in bocca per un’occasione davvero sprecata. Straordinarie invece le ragazze che centrano l’ennesima vittoria in Coppa Italia a Teramo, giocando un rugby di alto livello in ogni fase e battendo largamente sia le avversarie abruzzesi che quelle jesine. Neanche i giovani delle juniores non sono stati da meno: sabato le Under 8-10-12 hanno vinto quasi tutti gli incontri al raggruppamento Marche Sud di San Benedetto, mentre domenica le Under 14 e 18 hanno superato nettamente i pari età di Ascoli e San Benedetto, confermando la bontà di un vivaio che, insieme alla femminile, è ormai il fiore all’occhiello della società maceratese.