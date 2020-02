POTENZA PICENA - Gli auguri dei familiari per la neo dottoressa

Corona d’alloro per Noemi Giampaoli di Potenza Picena che sabato 15 febbraio si è laureata in Scienze Economiche e Finanziarie con votazione 110 e Lode all’Università Politecnica delle Marche con una tesi dal titolo “Factor Investing and Portfolio Selection under Changing Regimes”.

«Congratulazioni alla neo dottoressa e auguri da papà Luca, mamma Daniela e nonna Pia».