CIVITANOVA - Nella pinacoteca comunale l'esposizione dei beni artistici, librari e documentali che hanno per soggetto il grande drammaturgo e le sue opere

Si è aperta sabato pomeriggio, nella sala Ciarrocchi della Pinacoteca comunale di Civitanova, la mostra d’arte documentaria “Annibal Caro. Il rammemorar m’è dolce in piccola Terra” alla presenza di autorità civili e tanti ospiti. La direttrice Enrica Bruni, nel saluto iniziale, ha voluto ricordare il professor Scrivano da poco scomparso, componente dell’Osservatorio Annibal Caro.

Presenti al taglio del nastro l’assessore alla Cultura Maika Gabellieri, il presidente del Consiglio comunale Claudio Morresi, la dottoressa Mara Pecorari, la presidente Anai Marche Galeazzi, i professori Marcello Verdenelli e Pierlugi Cavalieri, la presidente Unitre Civitanova Marisa Castagna. Per la Soprintendenza Archivistica Marche c’erano Guerra e Zen. Ad allietare le relazioni degli esperti, le performance canore del maestro Luigi Gnocchini e del suo coro Ensemble Cinque ottave. L’iniziativa presenta una ricognizione dei beni artistici, librari e documentali che hanno per soggetto Annibal Caro e le sue opere: ritratti, il bozzetto del monumento firmato Romeo Pazzini, le carte d’archivio e i libri antichi di maggior pregio conservati nell’Archivio Storico di Civitanova. L’esposizione è corredata da una cartella storico-artistica-documentaria, con interventi critici dei professori Verdenelli e Cavalieri, con uno scritto della dott.ssa Pecorari e uno del direttore della Pinacoteca Civica Marco Moretti, Enrica Bruni. A corredo, pannelli esplicativi che illustrano la vita del letterato del Cinquecento, le opere letterarie, i documenti d’archivio e un excursus sulla ritrattistica cariana. La mostra sarà aperta al pubblico la mattina e anche nei pomeriggi del mese di febbraio (sabato e domenica) 22, 23, 29 e domenica 1 marzo, dalle 17 alle 20 con apertura anche nel pomeriggio per il periodo pasquale. La Pinacoteca e la mostra parteciperanno alle aperture straordinarie in occasione della Settimana della Cultura e in occasione di tutti gli appuntamenti Mibact. Come sempre sono previste lectio e visite guidate. Per informazioni e per prenotare le visite guidate scrivete a info@pinacotecamoretti.it oppure chiamate in orario ufficio la direzione della Pinacoteca al numero 0733-891019.