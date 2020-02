SERIE D - I giallorossi non colgono l'occasione di accorciare il distacco dalla vetta e vengono scavalcati in classifica dal Campobasso, restando comunque in piena zona playoff

La Recanatese non riesce a sfondare ad Avezzano e torna a casa con un solo punto. I giallorossi di Giampaolo, senza Pera e Nodari, provano in ogni modo a gonfiare la rete ma l’imprecisione leopardiana e la bravura del portiere locale fanno la differenza. Il Campobasso effettua il sorpasso e i leopardiani si ritrovano quarti in classifica ma sempre in zona playoff, con la testa del torneo distante sette lunghezze. Per restare in corsa per la vittoria del torneo sarà necessario tornare al bottino pieno al Tubaldi contro il Chieti domenica prossima.

La cronaca. Il primo squillo del match, al 10′, è ad opera di Borrelli, che calcia di destro andando vicino all’incrocio. Risponde immediatamente l’Avezzano con un colpo di testa di Rabbeni, sul precedente tiro di Coppola, che sorvola la traversa. Fuori misura anche le seguenti conclusioni di Titone e di Dodi, quest’ultimo davanti la porta. Al 24′ nasce una mischia in area giallorossa, ma Cancelli e Rabbeni non riescono a trovare l’acuto vincente. I lupi marsicani bussano per la prima volta a Marcantognini al 38′, quando Traditi prova la botta da fuori ma trova la risposta del numero uno leopardiano che si ripete tre minuti dopo su Rabbeni. La Recanatese reagisce allo scadere di frazione grazie all’asse Titone-Borrelli, la palla si spegne sul fondo di pochissimo. Ad inizio ripresa si segnalano solo le sostituzioni dei due allenatori. Giampaolo vuole vincere ed inserisce Pedroni per Ielo. Ma ad andare vicino al gol è l’Avezzano con il neoentrato Ciolacu che se ne va sulla fascia e chiama in causa Marcantognini. Sul versante opposto, la Recanatese si affida ai piedi di capitan Borrelli ma il suo piazzato è facile preda di Patania. Sempre su punizione ci prova anche Pezzotti, ma la mira è imprecisa di un nulla. È un assedio giallorosso, il portiere locale salva sulla linea al 33′ e inchioda lo 0-0 finale.

Il tabellino:

AVEZZANO: Patania, J. Puglielli, Kras, Traditi, Brunetti, Cimino, Cancelli (12′ s.t. R. Puglielli), Di Renzo, Rabbeni (34′ s.t. Masini), Coppola (12′ s.t. Ciolacu), Di Giacomo. A disp.: Panti, Magri, Morales, Di Curzio, Mennini, Longo. All.: Liguori.

RECANATESE: Marcantognini, Ielo (17′ s.t. Pedroni), Monti, Raparo, Dodi, Rutjens, Senigagliesi, Antoniazzi, Titone, Borrelli, Pezzotti. A disp.: Sprecacè, Esposito, Morresi, Lauria, Palmieri, Giaccaglia, Guercio, Monachesi. All.: Giampaolo.

TERNA ARBITRALE: Crescenti di Trapani (Piccichè di Trapani – Pinna di Oristano)

NOTE: ammonito: Dodi.