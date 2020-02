SERIE D - Doppietta dell'attaccante al Polisportivo di Civitanova, i biancorossi sfruttano la frenata della capolista Notaresco e si portano a meno tre dal vertice della classifica. I rossoblu restano in piena zona playout. LE FOTO

L’under classe 2000 Peroni decide il derby del Polisportivo di Civitanova e trascina il Matelica a soli tre punti dalla capolista SN Notaresco, mentre spinge la Sangiustese sempre più giù in graduatoria.

I rossoblu del nuovo tecnico Roscioli, alla quinta sconfitta consecutiva, si ritrovano a soli due punti dalla retrocessione diretta e saranno costretti a non fallire lo scontro diretto di domenica prossima nella tana del Cattolica San Marino. I biancorossi di Colavitto invece accarezzano da vicino l’aggancio al SN Notaresco, che nel finale viene beffato dal Tolentino (1-1). Il derby del Verdicchio contro la Jesina di domenica prossima al Giovanni Paolo II sarà importante per le ambizioni di rimonta della squadra del patron Canil. La cronaca. Al 7′ il rossoblu Ercoli calcia a lato ma già al 10′ il match si sblocca in favore degli ospiti, con la serpentina di Peroni in area e la seguente finalizzazione del classe 2000 biancorosso. L’azione seguente si assiste solo al 34′: Bordo calcia da fuori e Chiodini si allunga bloccando la palla.

Il Matelica sfiora il raddoppio a fine primo tempo ma la gioia ospite è rimandata al 4′ della ripresa, ancora grazie al destro di Peroni che trasforma in oro una bella azione di Leonetti. È doppietta personale e tre punti ospiti in cassaforte. Per la Sangiustese piove sul bagnato, quando al minuto undici Chiodini è costretto ad uscire dal campo per un infortunio muscolare accusato dopo un un’uscita fuori area. La Sangiustese prova dalla distanza con Patrizi, sfera non lontana dalla porta difesa da Urbietis. Nel finale qualche altra occasione da una parte e dall’altra. Romano tira debolmente, mentre Urbietis neutralizza la clonclusione di Bonaventura. Poi Valenti fa la barba al palo ed infine Pomiro spara sopra il montante.

Il tabellino:

SANGIUSTESE: Chiodini (11’ s.t. Raccio), Zannini, Fabbri, Bambozzi (6’ s.t. Esposito), Patrizi, Scognamiglio, Pandolfi (8’ s.t. De Cerchio), Guadagno, Mingiano, Bardeggia (15’ s.t. Pomiro), Buonaventura, Ercoli (30’ s.t. Romano). A disp.: Siciliano, Palladini Alessio, Proesmans, Palumbo. All.: Roscioli

MATELICA: Urbietis, Visconti, Di Rienzo (17’ s.t. De Luca), Massetti (43’ s.t. Fermo), Pupeschi, Demoleon, Peroni (27’ s.t. Valenti), Bordo (44’ s.t. Colacicchi), Moretti, Leonetti (27’ s.t. Fioretti), Barbarossa. A disp.: Minerva, Sampaolesi, Staffolani, Bugaro. All.: Colavitto.

TERNA ARBITRO: Villa di Rimini (Linari di Firenze – Marconi di Lucca)

RETI: 10’ p.t. e 4’ s.t. Peroni

NOTE: ammoniti Esposito, Peroni, Bambozzi, Di Rienzo e Visconti. Corner: 4-4. Recupero: 8′ (2’ + 6’).

(foto di Federico De Marco)