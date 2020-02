VOLLEY - Domani alle 20,30 alla Blm Group Arena la sfida tutta italiana per la quinta gara della Pool A. I biancorossi sono ad un passo dalla qualificazione alla fase successiva della massima competizione europea

Torna, a distanza di poco più di due settimane, il derby italiano in Europa tra Lube e Trentino Itas. Domani (alle 20,30, diretta Dazn) alla Blm Group Arena di Trento si gioca la quinta giornata del girone della Cev Champions League Volley 2020: gli uomini di De Giorgi, in vetta alla classifica con quattro vittorie e 12 punti su 12 conquistati finora, cercheranno il quinto sigillo nell’attuale edizione della massima competizione europea per assicurarsi così aritmeticamente il primo posto nella Pool A e, di conseguenza, staccare il pass per il Quarti di finale con una gara di anticipo. Juantorena e compagni dovranno però fare i conti con la voglia di vittoria dei trentini (3 vittorie e 8 punti all’attivo), che andranno a caccia di un successo fondamentale in chiave qualificazione alla fase successiva. Oggi pomeriggio i campioni d’Europa sono in viaggio alla volta di Trento, dove giovedì mattina sosteranno la consueta seduta di allenamento tecnico pre-gara.

Alla scoperta dell’avversario Trentino Itas- Angelo Lorenzetti dovrebbe partire dalla regia di Simone Giannelli in diagonale con Luca Vettori. A schiacciare, a differenza dalla gara dello scorso gennaio, probabile impiego di Russell e Kovacevic (con uno degli ex di turno, Cebulj, in alternativa). Al centro la coppia formata dal serbo Lisinac e dall’altro ex Candellaro. Il libero è Jenia Grebennikov, terzo ex del match nei trentini.

L’altra sfida del girone-Nella quinta giornata della Pool A, il Ceske Budejovice affronterà in Repubblica Ceca i turchi del Fenerbahce: gara in programma giovedì alle ore 17.00.

Parla Robertlandy Simon (centrale Cucine Lube Civitanova): «Stiamo lavorando intensamente per alzare di più il nostro livello di gioco e cercare di migliorare sempre. Giovedì sera sarà un’occasione importante per farlo, in una gara molto difficile, come sempre sul campo di Trento, dove cercheremo di ottenere la vittoria che significherebbe qualificazione certa ai Quarti di finale. E sarà anche un anteprima della sfida di Coppa Italia che giocheremo sempre contro Trento tra dieci giorni nella Semifinale di Bologna. Guardiamo avanti con fiducia”.

Parla Angelo Lorenzetti (allenatore Trentino Itas): «È una partita che vale tanto per noi, perché può determinare il nostro futuro cammino nella competizione e come tale dovremo affrontarla. Sono convinto che la giocheremo con lo spirito giusto perché sappiamo quanto sia alta la posta in palio e non vogliamo sbagliare. Raccogliere un successo sarebbe importantissimo, anche se sappiamo che l’avversario da sfidare è molto forte e spesso negli ultimi mesi ci ha imposto il ko».

Ottavo match in Champions League con i trentini- Ottava gara in Champions League tra Cucine Lube Civitanova e Trentino Itas. Oltre al match di andata vinto 3-0 dai biancorossi, l’incrocio precedente è di due stagioni fa nei Playoffs 6 della massima competizione europea (doppia vittoria Cucine Lube e pass per la Final Four staccato). Gli altri precedenti: nella Final Four del 2009 e del 2016 (vittoria Trento 3-0 in Semifinale in entrambe le occasioni), nei Playoffs 6 del 2012 (una vittoria per parte, trentini qualificati). In totale, si tratta della gara numero 70 della storia tra Cucine Lube e Itas (38 vittorie biancorosse, 32 per Trento).