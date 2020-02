MACERATA - E' stato il dirigente Mauro Scarpecci a consegnarli. La Cisl: «La Regione sottoscriva le convenzioni con le Province»

Ieri a Piediripa la consegna dei nuovi gradi ai 14 componenti del Corpo della Polizia provinciale di Macerata. Il dirigente Mauro Scarpecci, in ossequio alla vigente disciplina regionale recante le nuove norme per l’individuazione dei distintivi di grado e riconoscimento, ha provveduto quindi al conferimento degli stessi.

«La Polizia Provinciale, nonostante la non felice “riforma Delrio” – spiega Alessandro Moretti, Cisl-Fp – svolge infatti al momento su delega della Regione Marche le funzioni che fino al 2015 le erano proprie di polizia venatoria e piscatoria, oltre quella già di competenza di polizia ambientale. Nell’attesa, più volte sollecitata anche dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, che il legislatore rimetta mano alla confusione generata dalla “riforma Delrio” di fatto cassata anche dall’esito referendario, riteniamo oramai improcrastinabile che la Regione Marche addivenga alla sottoscrizione con le Province marchigiane delle relative convenzioni per l’esercizio delle funzioni di Polizia locale; ciò anche al fine di perequare, omogeneizzandoli nei criteri i trattamenti economici tra le quattro Province per i costi dei servizi svolti e consentire ai territori che ne hanno bisogno, ad esempio, di sostituire le auto di servizio oramai giunte ai 400.000 chilometri , ovvero all’acquisto di strumenti e dispositivi di protezione individuale che possono anche prevenire o ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali cui gli addetti alla Polizia possano andate incontro. Ed affinché – conclude Moretti – si possa quindi rendere un servizio all’ ambiente in generale, ed ai cittadini, più efficace ed efficiente. Rivolgiamo quindi le migliori cordialità a tutte le colleghe e colleghi per il risultato raggiunto, porgendo loro i migliori Auguri di buon Servizio a tutela del patrimonio ambientale che a tutti appartiene».