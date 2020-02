ECCELLENZA - La doppietta dell'esterno d'attacco e il gol di Pennachioni stendono la San Marco Servigliano Lorese. A Villa San Filippo termina 3 a 1

Il Valdichienti Ponte batte 3 a 1 la San Marco Servigliano Lorese nell’anticipo del sabato. Al Comunale di Villa San Filippo sono decisivi Jachetta (doppietta) e Pennacchioni. Gli ospiti provano a riaprire la contesa con il subentrato Mattioli ma poi subiscono l’espulsione di Pompei. I ragazzi di Giandomenico salgono a 26 punti nella graduatoria d’Eccellenza e restano fuori dalla zona playout. Nel prossimo weekend la trasferta di Marina di Montemarciano.

La cronaca. Jachetta fredda subito la San Marco Servigliano Lorese e dopo appena sei minuti entra in area e con un tiro a giro batte Testa. Pericolo è anche l’ultimo arrivato Zamble, che in almeno tre circostanze spedisce fuori dallo specchio. Gli ospiti provano a pungere con Galli ma il suo colpo di testa è alto sopra la traversa. La ripresa si apre con il raddoppio del Valdichienti Ponte, grazie all’incornata di Pennacchioni sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti. Da poco entrato in campo Mattioli accorcia le distanze con un diagonale che bacia il palo ed entra in rete. A vanificare tutto però è Pompei, che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Dal piazzato Jachetta sfiora la doppietta, rimandata verso la fine dell’incontro sul servizio all’indietro di Emiliozzi.

Il tabellino:

VALDICHIENTI PONTE: Mallozzi, Bruni, Tartabini, Fermani, Lattanzi, Enow, Emiliozzi (47′ s.t. Ciccarelli), Badiali (41′ s.t. Panichelli), Pennacchioni (12′ s.t. Monterubbianesi), Jachetta (45′ s.t. Boutlata), Zemble (35′ s.t. Frontini). A disp.: Erbaccio, Passalacqua, Salvatelli, Pepa. All: Giandomenico.

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Testa, Dano, Fuglini, Giosuè, Pompei, Mallus, Mancini (6′ s.t. Mattioli), Juvalè, Galli, Sanci (15′ s.t. Censori), Paglialunga (21′ s.t. Tracanna). A disp.: Ferretti, Iommi, Terribili, Simonelli. All.: Morreale.

TERNA ARBITRALE: Racchi di Ancona (Lobene di San Benedetto del Tronto – Raschiatore di San Benedetto del Tronto)

RETI: 6′ p.t. e 43 s.t. Jachetta, 5′ s.t. Pennacchioni, 25 s.t. Mattioli.

NOTE: ammoniti: Mallozzi, Tartabini, Lattanzi, Zemble. Espulso: Pompei al 27′ s.t. (doppio giallo).