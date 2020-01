VOLLEY - I biancorossi, trascinati da un sontuoso Juantorena, si impongono in tre set all'Eurosuole Forum ed ottengono la terza vittoria consecutiva nel girone della massima competizione europea

di Mauro Giustozzi

La classe cristallina di Osmany Juantorena e la potenza devastante di Mateusz Bieniek. Una prova quasi perfetta in tutti gli interpreti al servizio ed un attacco che ha messo sempre sotto pressione Trento. Così la Lube brinda al terzo successo consecutivo in Champions League, il primo casalingo dei campioni in carica, che conferma la squadra di De Giorgi in vetta alla classifica. Con alle porte la sfida casalinga di martedì sera contro il Ceske Budejovice la qualificazione alla fase successiva del torneo è sempre più vicina.

Grande protagonista di una partita che ha cancellato qualche titubanza mostrata nelle più recenti uscite soprattutto un Juantorena superstar (top scorer oltre ad aver firmato il 64% di positività in ricezione e il 59% in attacco) che, contro la sua ex squadra, ha mostrato ancora di cosa sia capace. Assecondato da una prestazione collettiva di elevata qualità, in cui hanno primeggiato il centrale polacco Bieniek (62% in attacco con 3 ace e 2 muri) e un Leal devastante ma un po’ a corrente alternata. Deludente invece l’Itas, molto fallosa, dalla quale ci si attendeva una partita più combattiva: i ragazzi di Lorenzetti invece hanno subito lo strapotere avversario senza mai neppure dare l’impressione di poter invertire il trend di una gara già scritta.

La sfida infinita tra Trento e Civitanova dalla SuperLega alla Coppa Italia si sposta anche in campo europeo. Per l’esordio stagionale casalingo in Champions League Fefè De Giorgi si affida al sestetto con gli stranieri tutti in campo mentre il fanese Lorenzetti conferma Michieletto e l’ex Cebulj come schiacciatori al posto dei titolari Russell e Kovacevic non al meglio. Forse con un occhio anche all’impegno infrasettimanale con il Fenerbahce Istanbul decisivo in chiave qualificazione. A spezzare l’equilibrio nell’avvio è l’ace di Bieniek e il muro del capitano Juantorena che vale l’11-8 Lube. Civitanova molto più reattiva in attacco e sotto rete e così l’Itas sotto 17-13 prova ad innestare Vettori dalla panchina per un Djuric assai evanescente. Non cambia la musica: Civitanova sempre preponderante coi suoi attacchi guidati dal capitano Juantorena (9 punti e 57% in attacco) mentre Trentino proprio in questo fondamentale denota più di una difficoltà. Il sigillo al set lo mette un potente ace di Rychlicki.

Il secondo si apre sempre nel segno di Civitanova e soprattutto di Osmany Juantorena. Il suo turno di battuta, tra ace e punti indiretti, lancia i marchigiani sull’8-3, strappando applausi a scena aperta ai suoi tifosi che si lustrano gli occhi per la serie dell’italocubano dai nove metri. Itas che non trova molte risposte da servizio e attacco, per cui resta difficile così contrastare una corazzata come quella campione del mondo della Lube. Inutili i tentativi di Giannelli di individuare alternative di gioco in una serata dove le sue bocche di fuoco hanno le polveri bagnate. Così quando Bieniek, altro gran protagonista di serata il polacco, mette giù il fantastico ace del 18-12 si capisce che anche questo parziale prende una strada molto ben definita: quella di Civitanova. Che si porta con merito sul 2-0.

Servirebbe un profondo cambio di passo ai dolomitici per provare a invertire il trend della sfida. Cosa che non accade, perché Giannelli & soci vanno subito sotto 6-2. Il servizio di Cebulj rianima Trento che prova a rientrare in partita, subito stoppata da una Lube cannibale che non vuole regalare nessuna chance agli avversari. Un break di 5-0 dei cucinieri annichilisce l’Itas, certamente più combattiva degli altri due set, ma incapace di trovare la forza per scalfire la potenza civitanovese al servizio e in attacco. Così, come i precedenti, anche l’ultimo set è a senso unico, con Juantorena che chiude la sua magistrale partita mettendo a segno il punto che fa calare il sipario sull’incontro.

Il tabellino:

CIVITANOVA – TRENTO 3-0 (25-21, 25-18, 25-15)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Leal 10, Simon 5, Bruno, Juantorena 19, Bieniek 10, Rychlicki 7, Balaso (L), Kovar. NE.: Massari, Diamantini, D’Hulst, Anzani, Marchisio (L). All. De Giorgi.

ITAS TRENTINO: Michieletto 6, Candellaro 7, Giannelli 1, Cebulj 8, Lisinac 3, Djuric 11, Grebennikov (L), Vettori, Sosa Sierra. NE.: Russell, Daldello, De Angelis (L), Codarin, Kovacevic. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Gerothodoros (Gre) e Mezoffy (Ung).

NOTE: spettatori 3639, incasso di 46281 euro. Durata set: 29’, 27’, 23’, totale 79’. Lube: bs. 10, v. 5, m. 7, e. 18. Itas: bs. 13, v. 1, m. 5, e. 24.