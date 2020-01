ANNUNCI - Per inserire i tuoi annunci, scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

La guardia di finanza cerca 66 allievi ufficiali. Il bando di concorso pubblico per titoli ed esami è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n. 6 del 21 gennaio 2020. In particolare è prevista l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2020/2021. I posti disponibili per allievo Ufficiale della Guardia di Finanza sono così ripartiti:

–58 posti sono destinati al comparto ordinario;

–8 posti sono destinati al comparto aeronavale.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano, alla data del 1° gennaio 2020, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 1° gennaio 2003, estremi inclusi.

Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2019/2020.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro il termine perentorio del 21 febbraio 2020. Sul sito internet della Guardia di Finanza gdf.gov.it è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sui concorsi.

Dai periti meccanici o elettronici a posizioni impiegatizie, dalle stiratrici di maglie fino ad arrivare ai montatori di mobili. Sono queste le figure più ricercate in questo momento nella provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca, per azienda accessori per calzature, un/a COMMERCIALE ESTERO (cod. annuncio Conf 202). La risorsa si occuperà principalmente della ricerca nuovi clienti. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza delle tecniche di marketing e pregressa esperienza nel settore. Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero, capacità di relazione,

attitudine alla vendita. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679), specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR

(bit.ly/36LHSAY). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Maglificio cerca una magliaia esperta (riammaglio, stiro, rifinitura, controllo qualità). Sede lavoro: Loro Piceno. Rif.: 11174

Azienda settore servizi cerca un grafico con età max 29 anni e con conoscenza di corel draw. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11173

Impresa edile cerca muratori esperti/qualificati. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11172

Azienda settore impiantistica cerca un elettricista con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11171

Agriturismo cerca un/a aiuto cuoco/a con almeno una minima esperienza nel ruolo e un/a cameriera/e con minima esperienza e conoscenza dell’inglese. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 11170

Struttura ristorativa cerca camerieri nel fine settimana in orari serali. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11169

Impresa elettrica cerca un elettricista e/o personale esperto nel settore dell’impiantistica. Sede di lavoro: Tolentino.

Struttura ricettiva cerca un’estetista qualificata nel fine settimana. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 11168

Azienda settore commercio cerca un magazziniere esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11167

Negozio di alimentari cerca una banconista part time con minima esperienza. Sede di lavoro: Treia. Rif.: 11166

Ente di formazione cerca un’impiegata amministrativa con laurea in economia con età max 29 anni e/o inscritta in Naspi. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11165

Azienda settore arredamenti cerca un montatore di mobili. Sede di lavoro: Pioraco. Rif.: 11164

Pelletteria cerca cucitrici esperte e/o apprendiste con diploma moda. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11163

Bar cerca baristi con minima esperienza, età max 40, disponibilità su turni. Sedi di lavoro: Tolentino e Macerata. Rif.: 11162

Ristorante cerca: un/a cuoco/a esperto/a, un/a aiuto cuoco/a esperto/a, personale di sala. Sede di lavoro: Serrapetrona.

Agriturismo cerca un/a cuoco/a esperto/a. Sede di lavoro: alto maceratese.

Azienda metalmeccanica cerca un perito meccanico e/o elettronico disponibile su turni con età max 35 anni. Rif.: 11161

Maglieria cerca una stiratrice di maglie con esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 11160

Queste le offerte di tirocini:

Azienda settore confezioni cerca un’addetta di laboratorio e al riammaglio. Sede di lavoro: Macerata.

Negozio al dettaglio cerca una commessa con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore commercio cerca una segretaria con età max 28 anni. Sede di lavoro: Pollenza.

Studio commerciale cerca un/a laureato/a in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Esanatoglia.

Impresa edile cerca un cartongessista con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore terziario cerca un/a ragioniere/a con laurea in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore servizi cerca un/a receptionist con buon inglese e età max 28 anni. Sede di lavoro: Fabriano.

Azienda settore servizi cerca un/a impiegato/a amministrativa/o con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Studio tecnico cerca un disegnatore meccanico con età max 29 anni. Sede di lavoro: zona Matelica.

Azienda settore meccanica cerca un tornitore/fresatore con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Centro estetico cerca un’estetista part time con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore commercio cerca un impiegato magazziniere con età max 29 anni. Sede di lavoro: Matelica.

Parrucchieria cerca un’addetta all’accoglienza e segreteria con età max 28 anni. Sede di lavoro: Matelica.