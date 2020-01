DANZE - Si è chiuso con ottimi apprezzamenti il 29° Winter Match, gara di danza sportiva che si è svolta al palasport di Porto Sant’Elpidio LE CLASSIFICHE FINALI

Si è chiuso con ottimi apprezzamenti di critica e di pubblico il 29° Winter Match, gara di danza sportiva che si è svolta nei giorni scorsi al palasport di Porto Sant’Elpidio. I quasi 900 atleti provenienti da tutta Italia si sono dati battaglia a suon di balli caraibici, deliziando la numerosa platea accorsa all’impianto comunale per non perdersi l’evento annuale organizzato dalla società sportiva morrovallese New Fashion Gia. Man. Dance e in particolare dalla maestra Federica Lorenzi.

Coorganizzatori della kermesse, i maestri Manola Fontana e Gianni Crucianelli, i quali, insieme ai pluricampioni del mondo Silvia Fontana e Riccardo Ciminari, hanno allestito una 29^ edizione del trofeo davvero degna di nota. Scroscianti applausi per le performances degli atleti partecipanti, per il gruppo giovani leve del club New Fashion, che ha presentato un accattivante mix latino e per l’originalissimo show dei Latin White, compagnia capitanata da Riccardo Ciminari.

Sotto la scrupolosa supervisione del presidente regionale Fids Renato Camilli, la manifestazione ha tenuto incollati gli astanti sugli spalti e sui social ufficiali

Soddisfatto anche l’assessore allo Sport Amurri la quale ha espresso pareri entusiastici nei confronti di organizzazione ed atleti, ribadendo la volontà di continuare a collaborare con la società morrovallese per poter radicare ancor più l’eccellenza della danza sportiva nel territorio e, più in generale, nella provincia di Fermo.

Questi i risultati finali.

1° Classificati:

– Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi 12/15 AS

– Matteo Palmieri e Marta Parmegiani 14/15 B2

– Matteo Ballini e Alessandra Ballini 16/18 AS

– Ireneo Mogetta e Grazia Cinquepalmi 45/54 C

2° Classificati:

– Filippo valente e Tecla De Santis 28/34 AS

– Oscar Manoni e Brigitta Ciarloni 35/44 AS

– Francesco Grillo e Elisa Pazzini 35/44 B1

– Sergio Mogetta e Cristina Santinelli 45/54 AS

– Riccardo Grimaldi e Roberta Luciani 14/15 C

3° Classificati:

– Diego Divisi e Letizia Divisi 16/18 AS

– Manuel Chiaraluce e Chiara Chiaraluce 19/27 AS

– Massimiliano Polenta e Fabiola Biti 35/44 B1

Caribbean Show Dance:

– 1° Aurora Pigliapoco e Felicia Tesei

– 1° Filippo Brugnola e Manuel Chiaraluce

– 1° Ludovica Nivella

– 3° francesca Volatili e Arianna Zanconi

– 3° Sofia Menichelli e Gloria Parmegiani

– 3° Emma Luchetti

Salsa Shine:

– 1° Ludovica Nivella

– 1° Thomas Crucianelli

– 1° Manuel Chiaraluce

– 2° Elisabetta Doria e Felicia Tesei

– 2° Filippo Brugnola e Manuel Chiaraluce