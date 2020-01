CONVEGNO organizzato dal Pd, a cui ha partecipato anche il governatore Luca Ceriscioli. Il capogruppo dem in Regione Micucci: «Anni di investimenti ci hanno premiati come dimostrano gli importanti riconoscimenti avuti dalla nostra Regione»

Bilanci, proposte e la discussione di problematiche inerenti al settore turistico nella città di Civitanova e nell’intera regione, sono stati i contenuti del convegno dal titolo “Prospettive per il turismo marchigiano. Focus su Civitanova Marche” svoltosi ieri sera all’Hotel Cosmopolitan di Civitanova. «L’iniziativa – afferma il capogruppo dem in Regione Francesco Micucci- è stata davvero molto partecipata. Erano presenti sia simpatizzanti del Pd sia operatori balneari di strutture recettive, dei nuovi circuiti di ciclo turismo che ristoratori ma anche tanti cittadini semplici».

Il convegno è stato introdotto da Micucci il quale ha spiegato le motivazioni per le quali ha sentito il bisogno di organizzare questo momento di riflessione sul turismo regionale con un’attenzione particolare alla città di Civitanova, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per la costa. «Sono numerose – ha sottolineato Micucci – le strutture che si stanno riconvertendo in questi ultimi anni. Come membro dell’Assemblea legislativa regionale ho ricordato nel corso del mio intervento le importanti misure messe in campo: dalle facilitazioni all’accesso per le persone diversamente abili alle spiagge a quelle nei percorsi escursionistici, all’istituzione del Museo della fotografia e del manifesto alla promozione della street art per la quale la città di Civitanova è stata pioniera. L’attenzione al turismo da parte dell’Assemblea Legislativa è stata davvero grande come dimostra la mole di normative prodotte atte a valorizzare questo settore sempre più importante nell’economia locale della nostra città». Raimondo Orsetti, dirigente regionale servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche ha illustrato nel corso di una dettagliata relazione tecnica quali sono le fiere di settore alle quali partecipa la Regione Marche ricordando le varie pubblicazioni e le collaborazioni con la nota casa editrice statunitense Condè Nast famosa in tutto il mondo. Sempre Orsetti ha annunciato che lo spot promozionale della Regione Marche firmato Vincenzo Nibali sarà trasmesso dalla Rai durante il Festival di Sanremo ed ha fornito numerosi dati relativi alle presenze ed ai grandi eventi tra i quali la mostre di Leonardo e quella Raffaello, appena conclusasi ad Urbino, che hanno totalizzato 42.648 presenze complessive. Ha chiuso la serata il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli rispondendo alle domande dei partecipanti sulla mobilità domestica, sulla nuova rotatoria per Civitanova e inerenti alla normativa per i bed & breakfast. Il presidente, durante la sua conclusione, ha ricordato che la Regione Marche è stata riconosciuta “best in travel”, dalla Lonely Planet, cioè una delle migliori mete da visitare nel 2020 a livello mondiale ed ha chiesto a tutti «uno sforzo per cogliere questa grande opportunità». «Sono davvero soddisfatto- conclude Micucci- anni di investimenti, di scelte coraggiose come il progetto delle ciclovie, il salvataggio dell’aeroporto (sui rapporti tra Aerdorica e Regione la procura di Ancona ha aperto un’inchiesta per peculato con 77 indagati, tra cui le ultime quattro giunte, ndr) la mobilità integrata sostenibile, ci hanno premiati come dimostrano gli importanti riconoscimenti avuti dalla nostra Regione a dimostrazione che se lavoriamo per fare delle nostre città, luoghi belli e accoglienti i turisti ci premiano scegliendole come meta per i loro soggiorni. Continueremo a lavorare in questa direzione perché molto è stato fatto ma altrettanto si può ancora fare; possiamo raggiungere insieme tanti altri traguardi e conquistare nuovi riconoscimenti».