Un incontro per parlare della ricostruzione post terremoto a Matelica. “Aspetti umani e tecnici, della ricostruzione post sisma 2016” è il titolo della manifestazione, organizzata dal Lions Club cittadino, in programma per domani alle 18,30 nella sala polifunzionale Boldrini di palazzo Ottoni, in piazza Enrico Mattei. L’obiettivo è quello di accendere i riflettori sulla difficilissima situazione del territorio devastato dalle scosse, mettendo in evidenza le criticità attuali e proponendo una riflessione sulle possibili strade da percorrere. I lavori saranno aperti da monsignor Francesco Massara, vescovo della diocesi di Camerino-San Severino ed amministratore apostolico della diocesi di Fabriano-Matelica. Interverranno anche Roberto Borgognoni, che si occupa per conto della Regione di interventi sul patrimonio architettonico, storico e culturale, e Andrea Crocioni, dell’ufficio ricostruzione delle Marche. A moderare l’incontro sarà il socio Lion Sauro Grimaldi. I saluti saranno portati da Maria Gilda Murani Mattozzi, presidente del Lions Club di Matelica, mentre le conclusioni saranno affidate al sindaco di Camerino Sandro Sborgia ed al sindaco di Matelica Massimo Baldini. La cittadinanza è invitata a partecipare.