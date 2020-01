GIORNATA DELLA POLIZIA LOCALE - La cerimonia si è svolta ad Ascoli, diversi i riconoscimenti per il lavoro svolto dagli agenti

Premiati i vigili di Recanati: ieri ad Ascoli la cerimonia della Giornata della polizia locale delle Marche. Durante la manifestazione sono stati consegnati degli encomi agli appartenenti ai servizi e ai corpi di Polizia Locale che si sono distinti per azioni e condotte meritevoli e di contributo alla sicurezza della comunità. Anche al comune di Recanati sono andati riconoscimenti. All’intero comando di Polizia locale per un’operazione in collaborazione con il comando di Loreto. Lo scorso maggio nel corso di un intervento sono stati trovati, a due cittadini stranieri, droga, refurtiva e armi che avevano all’interno della loro vettura. Riconoscimenti anche alla comandante, Gabriella Luconi, ai sovraintendenti capo Rossana Camillo e Simona Frapiccini, ai sovrintendenti Mirco Foresi e Daniele Buscarini e agli agenti Debora Papparelli e Luca Rossetti per le indagini che hanno condotto nei confronti di un uomo di origini marocchine, residente a Recanati, che si era asserragliato nella sua auto, posta sotto sequestro, perché girava con targa straniera senza la prevista immatricolazione con targa italiana. Nel corso degli accertamenti è stato scoperto che era beneficiario di un reddito di cittadinanza di cui non aveva diritto.