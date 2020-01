AVEVA 53 ANNI ed era originaria di Castelsantangelo, viveva a Roma dove è morta. Per il comune terremotato si era data molto da fare portando aiuti e promuovendo la rinascita del territorio

Castelsantangelo piange Francesca Pedanesi, 53 anni. Si è spenta questa mattina all’ospedale Gemelli di Roma, era malata da tempo, ultimamente le sue condizioni si erano aggravate. Originaria di Castelsantangelo sul Nera dove la sua famiglia ha una casa di proprietà resa inagibile dal terremoto, viveva da anni a Roma. Era tenacemente legata al suo paese di origine, che amava con tutta se stessa, per lo splendore della natura, le bellezze artistiche e la genuinità dei sapori. Nel cimitero di Castelsantangelo tornerà domani, per il suo ultimo viaggio. Era stata tra i primi, subito dopo le devastazioni del terremoto, a tornare in paese e dare una mano a chi aveva perso tutto, fondando insieme ad altre persone “Un aiuto concreto per Castelsantangelo sul Nera”, adoperandosi per aiutare i suoi concittadini e quelli dei centri vicini, con eventi ed iniziative di solidarietà. Erano state ideate da lei la giornata “Tutti agibili per un giorno” e successivamente l’evento al femminile “Donne, bellezza e dignità dei Sibillini”. Credeva fermamente nella rinascita dei Sibillini, dalla pagina Facebook dell’associazione aveva iniziato a far conoscere gli scenari naturali più belli e le attività ancora operative, i personaggi che non si sono arresi al terremoto ed hanno animato gli anni difficili del dopo sisma, con la volontà di far conoscere i territori alla vasta platea del web, per promuoverli e valorizzarli, anche con finalità turistica. Si era spesa in prima persona per creare ed organizzare eventi ed occasioni di incontro con la popolazione, sempre per il grande amore che la legava a quest’angolo di Marche. «Ci ha lasciato una grande donna – la ricorda commosso un amico – una persona fantastica che ha lottato tutta la sua vita per la libertà ed ha amato Castelsantangelo con tutta la sua anima, buon viaggio amica mia».