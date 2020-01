Battistoni: «Nessuna gaffe sui fondi Ue»

LA REPLICA del commissario regionale di Forza Italia, all'articolo-commento di Fabrizio Cambriani. E la risposta

Non ci sta a far passare il suo intervento sui fondi europei utilizzati dalla Regione come una gaffe. Il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia, replica a Fabrizio Cambriani che su Cronache Maceratesi l’aveva tirato in ballo nell’articolo-commento “Regionali, una partita a scacchi”. Il nodo del contendere era appunto l’attacco dello stesso Battistoni alla giunta Ceriscioli sull’utilizzo dei fondi Ue. Il senatore aveva citato un’analisi del Sole 24 ore che vede le Marche agli ultimi posti della classifica in Italia e per questo aveva puntato il dito contro il governatore. Attacco che Cambriani aveva definito una gaffe. «Vengo tirato in ballo per un esordio che il giornalista definisce “non dei migliori” – replica Battistoni – Mi si imputa di non saper leggere i dati. Se c’è una cosa che faccio attentamente prima di scrivere o parlare, è quella di informarmi, studiare e leggere. Ed è un esercizio che consiglio vivamente al suo giornalista, il quale, se avesse letto con un minimo di attenzione le mie dichiarazioni, avrebbe subito compreso che i dati di cui parlo non li ho mai riferiti all’annualità 2019, ma al periodo dei 7 anni in cui i fondi europei devono essere impegnati secondo le normative vigenti in Europa. Cambriani forse non sa che la Comunità Europea offre a tutti i cittadini la possibilità di conoscere lo stato di avanzamento dell’utilizzo dei fondi suddiviso per singola regione. Questo ad esempio è il link riferito alle Marche per i fondi Fesr: https://cohesiondata.ec.europa.eu/programmes/2014IT16RFOP013#».

***

La risposta di Fabrizio Cambriani – «Onorevole Senatore, poiché ha fatto riferimento alla tabella pubblicata dal Sole 24 Ore, le assicuro che ho immediatamente compreso – c’era scritto – che lei intendesse il periodo dal 2014 al 2020. Per quello che mi riguarda e negli anni passati, proprio da questo giornale, ho segnalato i ritardi e le le disfunzioni della regione relativamente all’utilizzo dei fondi europei. E diverse inchieste sono state realizzate proprio da Cronache Maceratesi. Ieri ho scritto che nel 2019 le Marche hanno ottenuto una performance straordinaria. Questo non lo dico io, ma Luigi Negri il rapporteur del Por Fesr della Commissione Europea in un post su Facebook che gentilmente le allego. Ribadisco: mi è sembrato un pessimo esordio il suo, se non altro da un punto di vista mediatico. Attaccare la giunta e chiedere la dimissioni del suo presidente su questo argomento, proprio nel momento in cui ricevono encomi e lodi sperticate, mi creda non è stata una gran bella idea».