MACERATA - Cinque gli appuntamenti pomeridiani nella sede dell'associazione con avvio sabato 11 gennaio

Il nuovo anno dell’associazione La Goccia si apre all’insegna dell’informazione e la formazione sulle tematiche dell’affido familiare. La onlus infatti, che da anni è impegnata sul territorio per l’affido, l’adozione e il sostegno familiare, organizza un nuovo corso formativo per coloro che intendono aprirsi all’accoglienza familiare di minori in situazioni di disagio, proprio attraverso l’affido: un ciclo di cinque incontri pomeridiani, al via sabato, alle 15,30, al Centro servizi per la famiglia de La Goccia onlus, in via Pirandello 29/a a Macerata.

Il percorso, intitolato “La famiglia che accoglie – L’affido: una relazione che genera vita”, è aperto a famiglie, coppie e single, con l’obiettivo di approfondire il tema dell’accoglienza familiare; accompagnare i partecipanti a comprendere le dinamiche, le positività e le complessità che caratterizzano l’affido e valorizzare l’aiuto che le famiglie scelgono di dare, rendendole consapevoli del loro essere risorsa per la comunità. L’attività è promossa con il patrocinio di: Comune di Macerata, Asur, l’Ats 16 e Csv Marche. Per info e adesioni (max 30 iscritti) 073333944 centroservizi@lagocciaonlus.it. Per la durata del corso è garantito un servizio di animazione – baby sitter per bambini. «E’ un corso innovativo nella sostanza e nella forma – spiegano gli organizzatori – in quanto gli incontri toccheranno aspetti teorici, esperienziali e pratici; interverranno il fondatore dell’associazione Paolo Carassai e la presidente Valeria Rossi, professionalità del settore e alcune famiglie affidatarie con la loro testimonianza. Al primo incontro dell’11 gennaio, incentrato sull’istituto dell’affido – cos’è, i tempi, le normative e diverse tipologie, i ruoli dei soggetti coinvolti – seguiranno altri 4 appuntamenti, con focus tematici, sempre di sabato pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30: il 25 gennaio (L’accoglienza in famiglia – Le dinamiche relazionali), l’8 febbraio (Accompagnare e sostenere l’affido – La rete di famiglie, scuola e associazioni), il 22 febbraio (Le risorse accoglienti – La famiglia affidataria), il 7 marzo (Chi vuole mettersi in gioco? Momento di valutazione e confronto)».