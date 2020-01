PROMOZIONE - Papa e Bernacchini gli autori delle reti che decidono il match, il primo ko dell'Atletico Ascoli (a Loreto) permette ai biancorossi di ridurre a quattro i punti dalla vetta

di Leonardo Giorgi

Gli anni 20 della Maceratese iniziano con il trattino in mezzo: è un 2-0 senza sbavature quello che ha regalato i tre punti ai biancorossi di Marinelli al comunale di Chiesanuova.

I padroni di casa non si sono mai resi davvero pericolosi e nell’unica vera occasione per i locali, arrivata nel secondo tempo, ci ha messo i guanti il classe 2002 Giustozzi, dimostrando carattere dopo l’incerta prestazione contro Loreto. Per il resto, la Rata si è affidata alla coppia centrale formata da capitan Campana e dall’argentino Canavessio, neutralizzando ogni incursione avversaria. I gol, uno alla fine del primo tempo e il secondo al termine della ripresa, sono arrivati rispettivamente dai piedi di Papa (su assist al bacio di Castellano) e del subentrato Bernacchini. Al Chiesanuova va dato il merito di essere rimasto in partita fino alla fine, facendo buon filtro a centrocampo, crollando solo nel recupero. Con questi tre punti, e il contemporaneo primo ko dell’Atletico Ascoli a Loreto, i biancorossi raggiungono la Civitanovese e sono ora a meno quattro dalla vetta.

La cronaca- Partita giocata di fronte a 500 spettatori ma abbastanza chiusa, dove il primo brivido arriva da calcio piazzato: al 30’ Focante del Chiesanuova colpisce di testa in mezzo l’area, palla che esce di poco. Quattro minuti più tardi, dopo un bel tiro di Perfetti da fuori area, il Chiesanuova riparte in contropiede, ma viene fermato dall’intervento provvidenziale di Calamita. Al minuto 43 si sblocca il match: sgroppata di Perfetti che parte da centrocampo, la palla arriva a Castellano e il numero 10 si inventa un assist di precisione chirurgica per Papa che deve solo spingere in gol. E’ 1-0. Nella ripresa si prende le luci dei riflettori Giustozzi: al 61esimo il portiere della Rata, con un prodigioso riflesso su un tiro scagliato da posizione ravvicinata in mischia, sventa l’unico vero pericolo creato dai locali in tutta la partita. Il secondo tempo è segnato da molta imprecisione a centrocampo e fino ai minuti finali accade poco. Manca un giro di lancette al 90esimo quando Castellano, solo davanti Carnevali, si divora il raddoppio. Ma il 2-0 non si fa attendere: inizia il recupero e su contropiede condotto alla perfezione, Adami serve il subentrato Bernacchini che scaglia in rete con una bella conclusione. Il Chiesanuova non ne ha più e la Rata festeggia sotto ai suoi tifosi al triplice fischio del direttore di gara.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Carnevali 6; Cento 5.5, Pierantonelli 5.5, Tanoni 6, Aringoli 5.5; Focante 6, Chiaraberta 5.5 (20’ s.t. Medei 6), Rapaccini 5.5 (22’ s.t. Morettini 6); Zaldua 5 (39’ s.t. Cappelletti sv), Bruna 5.5 (25’ s.t. Rango 5.5), Ruibal 5. All. Sacchi.

MACERATESE: Giustozzi 6.5; Calamita 6.5, Canavessio 6.5, Campana 6.5, Brugiapaglia 6; Rapagnani 6, Perfetti 7 (11’ s.t. Adami 6.5), Gabaldi 6; Papa 7, Castellano 6.5, Massini 6 (40’ s.t. Bernacchini 6.5). All. Marinelli.

ARBITRO: Salvatori di Macerata.

RETI: 43’ Papa, 91’ Bernacchini.

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Rapaccini, Rango.