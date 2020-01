CAMPIONI - I personaggi e le squadre che hanno scritto le pagine più belle del 2019. Il triplete della Lube, la Coppa Italia del Matelica, la promozione in serie D del Tolentino, le imprese di Assunta Legnante, Ahmed Abdelwahed, Michele Antonelli ed Elisabetta Vandi per l'atletica, lo scudetto della Santo Stefano Avis, il ritorno in Serie A della Hotsand: tutti i risultati più importanti

di Michele Carbonari

Il 2019 è stato senza alcun dubbio l’anno della Lube Civitanova. Il triplete Italia, Europa, Mondo condito da numeri record (leggi l’articolo) permettono alla formazione cuciniera di conquistare il titolo di regina dello sport di squadra non solo maceratese ma anche marchigiano e italiano.

A livello calcistico invece la scena è tutta del Matelica, che il 18 maggio a Latina scrive la storia e alza al cielo la Coppa Italia di Serie D battendo il Messina, e del Tolentino che nell’anno del centenario si regala il ritorno nella quarta serie nazionale, vincendo il campionato d’Eccellenza e la Coppa Italia di categoria. Anno amaro invece per Maceratese e Civitanovese: le due “nobili decadute” si vedono passare avanti dalla matricola terribile: il Valdichienti Ponte, che trionfa nel campionato di Promozione. Rimanendo nel calcio, il 2019 vede il ritorno in pista dell’allenatore Fabrizio Castori (in Serie B al Trapani) e soprattutto del centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura, di rientro dall’infortunio e a segno contro il Napoli a San Siro. Il 2019 è anche l’anno del calcio femminile e non solo per la splendida avventura dell’Italia ai Mondiali. La Yfit Macerata, la squadra in rosa del capoluogo, si aggiudica la Coppa Italia a Perugia contro la Vis Faleria.

A livello mondiale è stato anche l’anno di Lorenzo Baldassarri, centauro di Montecosaro che ad inizio anno è stato protagonista di tre successi (Qatar, Argentina e Spagna) nelle prime quattro uscite in Moto2. L’urbisalviense Stefano Cruciani vince invece una pazza gara2 al Mugello nel campionato italiano velocità. In Italia, si impone anche Ahmed Abdelwahed, studente Unicam e tesserato con il Cus Camerino, che a Bressanone trionfa nella 3000 siepi tricolore. Fa meglio Gianmarco Tamberi, nato a Civitanova, che salta sul tetto d’Europa negli Euroindoor di Glasgow (è quarto invece al Golden Gala di Roma, mentre è fuori dal podio ai mondiali di Doha, in Qatar). Restando nel campo dell’atletica, Elisabetta Vandi si è laureata campionessa italiana indoor nei 400 piani, per poi ritoccare il record italiano under 20 nella stessa specialità (a Grosseto) e negli 800 (in Belgio). Grandi risultati a livello regionale e nazionale anche per la società in cui è iscritta la Vandi, ovvero l’Atletica Avis Macerata.

Il 24enne maceratese Michele Antonelli invece esulta nella 50 km tricolore disputata a San Giorgio di Gioiosa Marea. Si tinge d’azzurro anche la Santo Stefano Avis di Potenza Picena, che vince il campionato di basket in carrozzina e festeggia il primo scudetto. Entra nella storia anche la squadra di tamburello della Treiese, che vola in Serie A con una turno di anticipo. Lo stesso vale per la squadra di calcio a 5 di Grottaccia, che conquista la Serie B grazie alla finale playoff vinta a Venafro, in Molise. Nella Palla col Bracciale, Macerata è campione d’Italia: battuta in finale la Carlo Didimi di Treia allo Sferisterio di Firenze.

A Macerata esulta anche il baseball, visto che la Hotsand batte Collecchio al diamante di via Cioci e stacca il pass per la massima serie. Argento nella Coppa del Mondo di ginnastica artistica maschile per Andrea Cingolani, che in Croazia ha gareggiato insieme a Paolo Principi: secondo nel volteggio e orgoglio italiano dopo che un suo elemento alla sbarra, presentato alla World Challenge Cup di Osijek, è stato riconosciuto dalla Federazione Internazionale con il suo nome. Tante medaglie, successi e record per la società di nuoto Ippocampo di Civitanova, sia in regione che in Italia. Lo stesso vale per l’altra società in riva all’Adriatico, Il Grillo.

La scena, però, è tutta dell’Anthropos, i cui tesserati fanno conoscere il territorio in tutto il mondo. Fra tutti gli atleti spiccano le prestazioni di Assunta Legnante (oro mondiale a Dubai in nel lancio del disco e nel getto del peso), Ndiaga Dieng (argento negli 800 metri e nella staffetta 4×400 agli Europei di Istanbul, terzo mondiale nel cross corto in Polonia e oro nei 1500 piani ai Global Games in Australia), Raffaele Di Maggio (oro nei 60 piani agli Europei di Istambul, oro nei 100 metri ai Global Games in Australia e argento nei 400 metri piani categoria T20 in Norvegia) e Giorgio Farroni (doppio terzo posto ai mondiali di paraciclismo in Olanda, nella prova in linea e nella cronometro). La Team Moretti, nata dal sodalizio fra la società del presidente Piermattei e la Virtus Rossella Civitanova, è anche seconda ai nazionali di basket categoria C 21, ragazzi down.

È grande festa in casa Montesanto, squadra di Potenza Picena, per la promozione in A1, conquistata nel campionato di bocce con due giornate d’anticipo. A Ponso, in provincia di Padova, il tiratore di potentino Roberto Zallocco vince il 50esimo titolo italiano nella specialità del Double Trap di prima categoria. Il settempedano d’adozione Sebastiano Molinari trionfa agli Europei di tiro all’elica. Marco Filipponi, degli Arcieri Civitanova, è campione italiano nell’arco olimpico senior. Il 18enne della Jigoro Kano di Potenza Picena Federico Cetrangolo è campione italiano Uisp dei 60 kg (è il suo terzo titolo in carriera) nella manifestazione nazionale che si è disputata a Jesi. Nel campo dei motori, il settempedano Alberto Cambio è record man tricolore del “Quintuplo Iron Man”, polverizzando il record italiano. Nicola Dolce, pilota del moto club di Esanatoglia, è il nuovo campione italiano di Motocross Mx1 Expert. L’ex sindaco di Sarnano Federico Marconi si è aggiudicato il Campionato Italiano di Velocità in Salita per Autostoriche a bordo di una Fiat 128.

Recanati offre in vetrina diversi atleti che si sono distinti con grandi prestazioni. Il 32enne Daniele Moschini, portacolori del moto club Franco Uncini, è secondo nel campionato italiano di Flat Track. Il ciclista Riccardo Stacchiotti, convocato anche in nazionale alla Adriatica Ionica Race, vince in volata la prima tappa del Giro di Sicilia. Mentre il 44enne atleta Paolo Bravi si aggiudica la Nove Colli Running di Cesenatico, dopo oltre 200 km di percorso. Walking campionati europei Masters di Caorle: Maurizio Sgariglia secondo e Andrea Boccia terzo. Il 19enne Elia Gironelli, dell’Accademia Pugilistica Maceratese, è il vincitore indiscusso del Torneo nazionale di pugilato Elite II nella categoria dei 64 kilogrammi disputato a Mondovì.

Riconoscimento alla Ginnastica Macerata, che riceve il titolo di “Accademia Nazionale” grazie ai tanti successi ottenuti durante l’anno, tra cui le quattro medaglie ai campionati italiani di Pomigliano d’Arco. Grandi risultati a livello regionale e nazionale anche per le ragazze della Ginnastica Civitanova. La Pallavolo Macerata invece vince il premio Stella di Bronzo al merito sportivo. Il tecnico Alberto Giuliani vince l’argento gli Europei di volley maschile con la Slovenia. Anno favoloso anche per la New Fashion Gia. Man. Dance di Morrovalle, regina della danza sportiva a livello regionale (ben 30 volte sul gradino più alto del podio) e nazionale (21 medaglie). Il civitanovese Michele Brunori 11esimo al World Amateur Golf Championship, in Malesia. Gli arcieri del Nuovo Oratorio Cristo Re di Caldarola portano a casa tre titoli regionali, una medaglia di bronzo e una d’argento nei campionati regionali di tiro con l’arco in campagna disputati a Belforte.

Leggermente sotto le aspettative è stato il 2019 di Simone Ruffini (quarto ai mondiali in Corea del Sud nella 25 km in acque libere) e Camila Giorgi (sconfitta in finale al Torneo del Bronx Open di New York e nel Torneo di Washington). La sempreverde Giulia Perugini conquista il gradino più alto del podio nei campionati italiani femminili nel salto in alto categoria F80. È bronzo anche nel salto in alto ai mondiali di atletica master indoor, in Polonia. A certificare il grande 2019 del e nel territorio è il terzo posto conquistato da Macerata nell’indice di sportività delle province. Altro evento di rilevanza internazionale è il mondiale di paraciclismo organizzato ottimamente a Corridonia al quale ha partecipato il mito Alex Zanardi.