La Pasta (orgoglio) di Camerino

NATALE A TAVOLA - Altro anno chiuso in crescita,. Federico Maccari, Ceo Entroterra Spa: «Chiudiamo con +10% grazie al lavoro di tutti»

«Grazie al lavoro di voi tutti abbiamo fatto sì che la pasta delle Marche sia nelle tavole natalizie di tantissime famiglie italiane». Ecco come Gaetano Maccari, fondatore di Entroterra Spa ha salutato i dipendenti, collaboratori e amici, presente anche il sindaco Sandro Sborgia, nella tradizionale cena di Natale organizzata quest’anno al Relais Villa Fornari. «E’ stato un anno di crescita e di cambiamento nel quale la nuova generazione costituita dai nostri figli Federico e Lorenzo hanno dato sempre più la loro impronta a questa azienda proiettandola nel futuro.» L’azienda che produce pasta all’uovo, di semola e di grano antico Hammurabi con ingredienti 100% italiani e filiera sempre tracciata ha chiuso con una crescita a due cifre.

«E’ stato un anno impegnativo – ha detto il Ceo Federico Maccari rivolgendosi ai presenti prima del divertimento intrattenimento del duo Lando&Dino – con tante novità e importanti innesti di valore in azienda a partire dall’ingresso di mio fratello Lorenzo e di altri nuovi assunti giovani che ci consentono di toccare quota 70 unità. Siamo tutti figli di questa terra, amiamo Camerino e ci stiamo impegnando per restarci e per contribuire a farla tornare florida».

Il futuro richiede rinnovato entusiasmo. «Come famiglia Maccari siamo pronti a continuare a fare la nostra parte per l’azienda e per il territorio ma abbiamo bisogno che tutta la nostra squadra resti coesa e che ciascuno si senta coinvolto in questo percorso». «Presto cominceremo i lavori di sistemazione degli uffici nel centro direzionale e lanceremo sul mercato nuove referenze soprattutto per la pasta Hammurabi, guardando con rinnovata attenzione alla crescita dell’export» ha annunciato Lorenzo Maccari, Direzione di Produzione. «C’è tanto da fare. Facciamolo insieme» hanno concluso.