PROMOZIONE - Il rigore di Iacoponi decide il derby del Polisportivoe trascina i rossoblu al secondo posto

Il rigore di Iacoponi decide il derby del Polisportivo tra la Civitanovese e il Potenza Picena e trascina i rossoblu al secondo posto, al pari della Maceratese caduta contro il Loreto sotto i colpi di Spagna (tripletta). Il fantasista giunto in riva all’Adriatico nella sessione di mercato invernale dal Chiesanuova è letale ad inizio ripresa dagli undici metri, dopo l’atterramento di Wahi su Ribichini (entrato al termine dell’intervallo al posto di uno spento Tittarelli). I ragazzi di De Filippis salgono a quota 32 insieme ai cugini biancorossi e ora inseguono la capolista Atletico Ascoli con un ritardo di ben sette punti, mentre il Potenza Picena resta a metà classifica.

La cronaca. Nella prima frazione l’attacco rossoblu è spuntato, il Potenza Picena gioca di ripartenza e non disdegna. All’11 Vechiarello calcia alto sopra la traversa. Poi Falkenstein, oggi ritrovato, sfonda sulla sinistra ma il tiro è rimpallato dalla difesa ospite. Al 7′ della ripresa l’episodio che cambia volto al match: Ribichini viene atterrato in area da Wahi, Iacoponi da dischetto non sbaglia e segna il primo gol con la maglia rossoblu. Quindi Falkenstein ripresa calciando a lato. La Civitanovese corre sull’asse Bordi – Ribichini, con quest’ultimo che trova la pronta risposta di Faraci. L’attaccante di Corridonia è anche protagonista delle ultime emozioni di giornata: i due tiri, al 42′, non hanno buon fine (il primo addosso al difensore e il secondo alto). La partita resta aperta fino al 4′ minuto di recupero ma i ragazzi di De Filippis portano a casa l’intera posta in palio.

Il tabellino:

CIVITANOVESE: Recchi, Bordi, Del Moro (22′ s.t. Ferrari), Mercanti (28′ s.t. Bertocco), Smerilli, Borghetti, Iacoponi (39′ s.t. Renzi), Vechiarello, Tittarelli (1′ s.t. Ribichini), Falkenstein, Pistelli (16′ s.t. Matteo Salvati). A disp.: Lorenzetti,, Catinari, Negreti, Martins. All.: De Filippis.

POTENZA PICENA: Faraci, Bergamini, Foglia (26′ s.t. Sulce), Ionni, Wahi, Mercuri, Agostinelli (32′ s.t. Vecchione), Thiam (24′ Ezzaitouni), Iori, D’Angelo, Pepi. A disp.: Natali, Pepa, Girotti, Zallocco, Mazzoni, Nardacchione.

TERNA ARBITRALE: Maccorin della sezione di Pordenone (Eleuteri della sezione di Fermo – Morganti della sezione di Ascoli Piceno)

RETE: 7′ s.t. Iacoponi (rig.)

NOTE: ammonito: Mercuri, Falkenstein.

(foto di Federico De Marco)