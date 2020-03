CIVITANOVA - Il sindacato contesta la scelta dell'amministrazione: «Non deve esistere nessuna figura amministrativa interposta tra sindaco e polizia locale. Ma, in evidente violazione, il corpo è inserito nel settore VIII insieme all'Edilizia residenziale, pubblica e contratti»

«Violazione della legge e atti presumibilmente non validi, segnaliamo all’Anac e all’amministrazione la violazione della legge per la presenza di un dirigente alla polizia municipale che non sia il comandante». L’Ugl torna ad evidenziare cosa non va all’interno della polizia municipale di Civitanova e dopo aver messo in luce la carenza di organico, l’attribuzione dei gradi di ufficiale in maniera illegittima e il servizio notturno in assenza di armi, il sindacato pone dubbi circa la legittimità degli atti approvati in questi mesi in quanto il comandante della polizia locale non è una figura dirigenziale, creando così un intermediario amministrativo fra sindaco e comandante. Una violazione della norma per l’Ugl che chiede interventi immediati per sanare la difformità. «L’entrata in vigore della legge quadro oltre a consolidata giurisprudenza amministrativa, ribadisce che non deve esistere nessuna figura amministrativa interposta tra il sindaco e polizia locale – afferma Vincenzo Marino – Ma a Civitanova, in evidente violazione, il settore di polizia locale è inserito nel settore VIII insieme all’edilizia residenziale pubblica e contratti. Sul punto c’è una sentenza del Tar della Campania che spiega come l’accorpamento del settore di polizia locale in altra entità organizzativa di dimensioni più ampie, sottoposta alla direzione di un dirigente amministrativo, non appartenente al corpo, si pone in contrasto con le disposizioni legislative. Alla luce di tutto questo l’Ugl denuncia e segnala all’Anac e all’amministrazione, la presunta illegittimità degli atti emessi dalle figure non rientranti e previste dalla normativa vigente».