FESTIVAL - I progetti dovranno essere legati al tema delle opere in calendario per la prossima stagione che sono legate al coraggio e alle sue diverse forme

Macerata Opera 4.0, è stato pubblicato il bando per la terza edizione del concorso internazionale che si rivolge a progetti di teatro musicale contemporaneo e performativi-installativi. È riservato agli under 35 e le candidature devono essere presentate entro il 2 marzo 2020. Il bando è dell’associazione Arena Sferisterio, realizzato in coproduzione con la fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Marche Teatro, la fondazione Teatro delle Muse di Ancona e in collaborazione con Opera Europa. Al concorso Macerata Opera 4.0 #biancocoraggio possono partecipare progetti (opera, spettacolo di teatro musicale, evento performativo-installativo, danza, videoarte) connotati da una forte impronta musicale, e riferiti al tema del Festival 2020 #biancocoraggio legato ai tre titoli d’opera principali, Tosca, Don Giovanni e Il trovatore, e pensato – nelle intenzioni del sovrintendente Luciano Messi, della direttrice artistica Barbara Minghetti e del direttore musicale Francesco Lanzillotta – per evocare e approfondire i temi dell’emancipazione, dell’illuminismo e del destino attraverso tre diverse epifanie del “coraggio”: leale, beffardo, valoroso. Il progetto, nella forma in cui viene proposto e della durata compresa tra i 60 e i 75 minuti, non deve essere mai stato rappresentato prima. Il progetto vincitore verrà realizzato e rappresentato durante il Macerata Opera Festival 2020, al Teatro Lauro Rossi il 24, 25 e 26 luglio con anteprima il 18 luglio. Inoltre verrà programmato anche nell’ambito delle manifestazioni gestite dalla fondazione I Teatri e da Marche Teatro per la stagione 2020/2021. La giuria è composta dalla direttrice artistica del festival, Barbara Minghetti, da Paolo Cantù, direttore generale e artistico Fondazione I Teatri, da Fabrizio Grifasi, direttore artistico RomaEuropa Festival, Francesco Lanzillotta, direttore musicale Macerata Opera Festival, Emanuele Masi, direttore artistico per Bolzano Danza, Teatro stabile Bolzano, Luciano Messi, sovrintendente Macerata Opera Festival, Stefania Monteverde, assessore alla Cultura del comune di Macerata, Velia Papa, direttore Marche Teatro e Fondazione Teatro delle Muse, Marco Sinopoli, compositore di “Can You HearT Me”, progetto vincitore della scorsa edizione. La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire esclusivamente compilando il form online all’indirizzo http://www.sferisterio.it/progetto-macerata-opera-4-0/, entro le 12 del 2 marzo 2020.