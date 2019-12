MACERATA - Programma che abbraccia varie zone della città quello di domenica 15 dicembre. Alle 18 inaugurazione della mostra “Verso l’infinito” negli spazi di palazzo Buonaccorsi

Tante le iniziative programmate per domenica 15 dicembre per “Macerata d’inverno. E’ tornare bambini”, il programma degli eventi organizzato e promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni cittadine. In centro storico, sotto i loggiati e in piazza Cesare Battisti, tornano le bancarelle de Il Barattolo con tante idee regalo e i banchi dei prodotti tipici in via Matteotti mentre in piazza Vittorio Veneto, ci sarà la tradizionale Fiera di Natale a cura del Comune di Macerata. A Sforzacosta Mercatino di Natale nel Borgo con il Laboratorio di Babbo Natale e animazione per bambini a cura del Comitato festeggiamenti della frazione.

In programma anche la Pedalata di Babbo Natale a Villa Cozza. Babbo Natale sale in sella di una bicicletta per portare musica e allegria ai vecchietti di Villa Cozza. L’associazione Fiab Macerata Ciclo Stile invita tutti a una pedalata per la città, preferibilmente con un abbigliamento ispirato al Natale, con destinazione finale la casa di riposo gestita dall’Ircr, dove le band di ViaggioInCanto e Ukus Clan suoneranno musiche che regaleranno a tutti momenti di vera allegria e condivisione. L’Ircr offrirà ai partecipanti panettone e spumante. L’appuntamento è alle 9.30 alla rotonda dei Giardini Diaz. L’invito è esteso anche a chi non pedala, che potrà contribuire alla festa trovandosi direttamente a Villa Cozza alle 10.30. In caso di maltempo il ritrovo è per tutti direttamente a Villa Cozza alle 10.30.

Dalle 10 alle 21 Bianco Natale in corso Cairoli con luci, musica, spettacoli e shopping a cura dell’Associazione Le Casette e del Comune di Macerata. Alle 10, sempre in corso Cairoli, alla pasticceria Filoni “il costino: presentazione del dolce tradizionale natalizio maceratese” a cura del CIF San Giuliano della pasticceria stessa. Alle 18, al Teatro Lauro Rossi, Concerto di Natale della scuola civica di Musica “Stefano Scodanibbio” in collaborazione con Avis Macerata

Ai Magazzini Uto, a partire dalle 10 del mattino, ultimo giorno per la terza tappa di Ratatà Muta, nata in stretta collaborazione con l’Only Fucking Labels, festival decennale dedicato alle etichette musicali indipendenti organizzato dal collettivo OFL ed il CSA Sisma si svolgerà ai Magazzini Uto, con la mostra mercato dedicata ad una quindicina di progetti editoriali indipendenti, festival, aggregatori di auto-produzioni fra i più importanti a livello nazionale e la personale, “Qualcosa da Contenere”, del grande illustratore e pittore pesarese Luca Caimmi, che per l’occasione organizzerà due laboratori, dedicati ai bambini ed agli adulti.

Sempre domenica 15 dicembre, nelle sale temporanee dei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, alle 18 inaugurazione della mostra “Verso l’infinito”, inserita nel calendario di Libriamoci 2019, dedicata alla più celebre poesia di Giacomo Leopardi, sarà visitabile fino al 2 febbraio. Nella mostra L’infinito trova nuove forme e colori nelle immagini dell’artista Marco Somà, vincitore del Premio Andersen 2019 come miglior illustratore, formatosi alla Scuola di illustrazione Ars in Fabula. Le visionarie tavole esposte rappresentano un invito, per grandi e piccoli lettori, alla scoperta, al ritorno, al viaggio nell’universo leopardiano. Si trova lo spunto per riflettere sullo spazio e sul tempo, nelle loro declinazioni personali e intime in relazione alla vastità del mondo e alla sua contemplazione. L’esposizione potrà essere visitata nella suggestiva location, insieme alle altre collezioni, al Museo della Carrozza e all’arte del Novecento.

In piazza della Libertà ci sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta, per la gioia di grandi e bambini, fino al 23 dicembre solo il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22 mentre dal 24 dicembre fino al 2 gennaio sarà fruibile tutti i giorni con lo stesso orario. Orario in cui sarà possibile vistare anche le casette di legno del Villaggio di Natale, dove si potranno trovare articoli da regalo, di artigianato e abbigliamento.

Il programma completo del sito www.comune.macerata.it.