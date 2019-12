RECANATI - Tanti turisti, da nord a sud, nei primi giorni dell'esposizione "Paesaggio Italiano - L'Infinito tra Incanto e Sfregio". L'assessore Soccio: «Programmazione culturale di qualità». Domenica via al primo appuntamento “Art&Music”: lezioni, concerti con artisti internazionali, degustazioni e visite guidate alle opere di Lorenzo Lotto

A Recanati un dicembre ricco di eventi in nome dell’arte e della musica. La mostra Paesaggio Italiano – L’Infinito tra Incanto e Sfregio, a cura di Vittorio Sgarbi, inizia con il passo giusto. Dal 1° dicembre sono stati più di 700 i visitatori che hanno fatto tappa a Villa Colloredo Mels di Recanati per ammirare i 90 scatti dei 58 fotografi che con raccontato il rapporto tra uomo e natura. Dal 15 dicembre, nel museo civico, prendono il via gli appuntamenti che prevedono lezioni di arte, visite guidate e concerto con artisti internazionali. «Recanati si conferma Città della Cultura con una programmazione culturale di qualità, ricca di eventi per grandi e piccini, e che ha come protagonisti arte, musica e poesia- ha detto l’assessore alle Culture Rita Soccio. -Nel museo civico di Recanati i visitatori troveranno non solo una bella mostra, ma anche una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, tema leopardiano attualissimo, attraverso immagini e suggestioni, il paesaggio italiano e pezzi della nostra storia».

LA MOSTRA- L’Incanto, lo Sfregio, il Paesaggio Umano, l’Utopia, il Paesaggio Interiore e la Città: sono le sei sezioni in cui si articola la mostra fotografica. Il paesaggio italiano in mostra viene raccontato attraverso scatti che sono piccole e grandi storie, dalla bellezza al degrado, nelle immagini di 58 fotografi, tra professionisti ed amatori evoluti, i cui lavori sono stati selezionati da Sgarbi tra migliaia di autocandidature arrivate. Sono 90 le foto in mostra, e non è solo la bellezza ma sono soprattutto le storie dei luoghi e le gesta dei suoi abitanti a segnare il paesaggio italiano nelle sue contraddizioni, tra tran tran quotidiano e situazioni straordinarie, in un passato glorioso col futuro ancora da scrivere. Il progetto, promosso dall’associazione culturale Lo Stato dell’Arte, organizzato in collaborazione con il Comune di Recanati e Sistema Museo, nasce da un’idea dei suoi storici collaboratori Sauro Moretti, manager, e Nino Ippolito, ufficio stampa e rimarrà visitabile fino al 15 gennaio 2020.

ART & MUSIC- Al museo civico di Villa Colloredo Mels, imperdibili appuntamenti che prevedono lezioni di arte, concerti con artisti internazionali, degustazioni e visite guidate alle opere di Lorenzo Lotto. Proprio l’artista veneto, per l’occasione, sarà messo a confronto con altri grandi autori appartenenti al panorama artistico rinascimentale provenienti dallo stesso Paese d’origine dei gruppi musicali che si esibiranno come i pittori tedeschi Albrecht Dürer, Hans Baldung e Lucas Cranach, il pittore francese Antoine Caron, il pittore olandese Hieronymus Bosch e il pittore esponente dell’arte fiamminga. Si parte domenica 15 dicembre, dalle 17, dove andremo alla scoperta della Germania e dell’artista Albrecht Dürer, ascolteremo la musica di Michael Lane e gusteremo un aperitivo a base di alcuni piatti tipici tedeschi: currywurst e kartoffeln. L’evento è in collaborazione conSeventeen Eventi, Old Way Skasa, Café De La Paix. Costo 15 euro a persona (la quota comprende ingresso al Museo Civico Villa Colloredo Mels, lezione, visita guidata alla Pinacoteca Civica, concerto e aperitivo) . Capienza massima 99 persone, prenotazione obbligatoria al museo Civico Villa Colloredo Mels tel:0717570410 recanati@sistemamuseo.it