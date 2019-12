MACERATA - Per gli "Incontri sull'arte e dintorni" degli Amici di Palazzo Buonaccorsi si parlerà di arte al femminile: appuntamento giovedì alla biblioteca Mozzi Borgetti

“Valeria Ciaffi Angelini. l’arte al femminile” sarà il tema del prossimo incontro del ciclo di conferenze curato dagli Amici di Palazzo Buonaccorsi, nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata: protagonista sarà Mauro Mazziero. Con l’obiettivo di mettere a fuoco le dinamiche del contemporaneo nelle Marche, e soprattutto il ruolo della donna nel sistema dell’arte della regione, la conferenza si concentra sulla figura dell’artista Valeria Ciaffi Angelini (Montelupone 1924 – Macerata 2010) a circa un decennio dalla sua scomparsa. La ricostruzione della vicenda umana e professionale dell’artista maceratese, dagli anni giovanili della formazione accademica tra Bologna e Roma e degli esordi espositivi fino all’incarico nel 1973 di docente di Tecniche Pittoriche, è affidata a Mauro Mazziero, suo allievo all’Accademia di belle arti di Macerata che ha raccolto, custodito e fatto tesoro del suo lascito ricco di sapienza tecnica, rigore disciplinare e amore per il colloquio intimo delle cose. Mauro Mazziero, pittore, incisore, fotografo, ceramista, esperto in tecniche di comunicazione multimediale, è direttore del settore Arti Visive del Mugellini Festival. Iniziato precocemente all’arte dall’osimano Nando Carotti, prosegue la sua formazione sotto la guida di Valeria Ciaffi e successivamente di Federico Zeri. Negli anni ’90 instaura un profondo legame di amicizia e proficuo sodalizio artistico con Wladimiro Tulli. Sue incisioni sono presenti nella collezione dell’Albertina Museum di Vienna e in altri prestigiosi musei.