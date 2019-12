CIVITANOVA - L'appuntamento organizzato dall'associazione in programma sabato alle 8,30 all'auditorium del "Da Vinci"

Si terrà sabato alle 8,30, all’auditorium dell’Iis Leonardo Da Vinci in via Mandela a Civitanova, un convegno dal titolo “La sanità che vorrei – analisi, proposte e soluzioni per la salute nelle Marche” organizzato dall’associazione Cittadini in Cammino. L’appuntamento sarà preceduto da un incontro con la stampa in programma mercoledì alle 12 al Bar Ternana dove l’evento verrà presentato e in cui verrà anticipata la visione del gruppo sulla sanità regionale.