POLLENZA - Grazie a una donazione privata è stato finanziato il progetto di ricerca dell'università Politecnica delle Marche che coinvolge anche la realtà pollentina impegnata nel sociale

L’equitazione per bambini e ragazzi con disabilità. Questo il progetto portato avanti dalla Brigata degli unicorni e dall’azienda agricola sociale La casa di Stefano, entrambe di Pollenza. Il progetto è finanziato dalla recente donazione della professoressa Rinaldina Russel Gaudioso all’università Politecnica delle Marche per portare avanti diverse iniziative, tra cui quella pollentina. In particolare il progetto metterà in pratica i risultati delle prossime ricerche universitarie sui benefici dell’equitazione e in generale delle attività ludiche e sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi con disabilità.

Le attività tipiche di questa realtà pollentina si concentrano infatti nella formazione e nello sport per soggetti con disabilità intellettiva, allo scopo di promuove per i famiglie e ragazzi il benessere fisico, l’autonomia e l’inserimento lavorativo nell’agricoltura sociale. Sono previsti inoltre percorsi formativi e di consulenza per le famiglie realizzati con esperti nel campo della psicologia e della nutrizione, ma anche di avvocati specializzati in diritto di famiglia.

La Brigata degli unicorni di Pollenza è un’associazione senza fini di lucro che persegue il superamento e l’integrazione delle diversità, coinvolgendo sia persone non disabili che diversamente abili in una relazione di fiducia tra loro e con i cavalli, a contatto diretto con la natura. Infine, oltre l’attività sportiva, l’Associazione svolge attività culturali, medico-scientifiche, educative, formative, pedagogiche ed artistiche per favorire l’inclusione scolastica, sociale e lavorativa di soggetti con disabilità intellettiva.

Da alcuni anni il fiore all’occhiello delle attività è il Team Special Olympics, un percorso di sport inclusivo per bambini, giovani e adulti con disabilità intellettive e relazionali. Dal 2017 l’associazione compete con un proprio team a livello nazionale nelle discipline dell’equitazione.