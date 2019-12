PROMOZIONE - L'autogol di Sulce a fine primo tempo decide una partita che non regala emozioni al pubblico dell'Helvia Recina. Tre punti d'oro per i biancorossi che raggiungono la Civitanovese al secondo posto. E domenica c'è il derby

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Grazie ad un autogol nel finale del primo tempo la Maceratese torna al successo conquistando 3 punti di platino alla vigilia del derby con la Civitanovese. Di buono sono soprattutto i punti visto che la prestazione delle due squadre è stata decisamente scadente. Meglio sicuramente la Maceratese che ha avuto almeno qualche occasione da gol non sfruttata mentre i giallorossi praticamente mai hanno impensierito Giustozzi. Rata che, però, dovrà alzare e di molto il livello del suo gioco se vuole davvero insidiare il primo posto dell’Atletico Ascoli, ora a + 4. Raggiunta al secondo posto la Civitanovese fermata sul pari in casa dal Portorecanati, una buona notizia per i biancorossi in vista del sentito derby di domenica prossima all’Helvia Recina.

Bene la difesa della squadra di Marinelli, da rivedere invece il centrocampo e l’attacco che sporadicamente ha messo in difficoltà la retroguardia dell’undici di Santoni. Positivo, anche senza il guizzo del gol, l’esordio di Castellano. Nutrita la presenza di tifoseria giallorossa mentre in calo la rappresentanza di quella locale rispetto alle precedenti gare casalinghe, il ko di Monticelli evidentemente pesa. Nella Maceratese esordio del centravanti Castellano, ultimo acquisto biancorosso, mentre il Potenza Picena schiera Farace in porta invece del titolare Natali. Prima del fischio d’inizio per la giornata della donazione del sangue e del plasma denominata ‘condividi la vita, dona il sangue’ organizzata Avis Marche, Aia e Cra Marche l’arbitro indossa una maglia per ricordare l’importanza di donare.

Avvio con la Rata intraprendente verso la porta avversaria con Campana al 10’ che prova il tiro ad incrociare che va fuori di poco. La replica degli ospiti è pericolosissima con Pepi che si fa luce sulla sinistra, entra in area, il suo tiro cross scavalca Giustozzi e s’infrange sulla traversa, poi la difesa sbroglia la situazione. Al 20’ Potenza Picena pericoloso in due occasioni ravvicinate: prima la punizione diretta di D’Angelo che costringe Giustozzi ad una deviazione volante in angolo sul cui tiro dalla bandierina il colpo di tacco di Iori per poco non beffa il portiere della Rata. La replica della Maceratese sta per essere letale: contropiede perfetto, con Castellano che innesca centralmente Mariani che si presenta solo in area davanti a Farace ma incredibilmente alza la mira mangiandosi il gol del vantaggio.

Col passare dei minuti gli adriatici giocano con più spigliatezza mentre la Rata opera per lo più con lunghi lanci per cercare di innescare i propri attaccanti, schema però che risulta troppo prevedibile. Al 35’ da calcio piazzato arriva un pericolo verso la porta giallorossa: tira Brugiapaglia in area, rovesciata acrobatica di Rapagnani e salvataggio miracoloso di Farace che evita il vantaggio dei locali. Il gol dei biancorossi arriva improvvisamente al 41’: azione insistita della Rata a destra, con Castellano che lancia Mariani, cross dalla linea di fondo e intervento scoordinato di Sulce che devia nella propria rete beffando Farace.

Avvio di ripresa nel segno di Papa che prima viene ammonito per un’entrata sul portiere e poi si fa vedere con una conclusione dalla distanza che impegna Farace a terra. Ma la partita continua su ritmi blandi e solo a sprazzi si accende con qualche accelerazione. Al 15’ furibonda mischia nell’area locale con Thiam che finisce a terra reclamando il penalty ma l’arbitro vicinissimo all’azione fa cenno di continuare. Rata che punta a controllare la partita mentre il Potenza Picena occupa la metà campo avversaria ma cercando di non offrire il fianco al contropiede biancorosso. Al 21’ occasione per i padroni di casa: traversone di Diarra stacco di testa in area di Papa che sfiora l’incrocio dei pali. Al 27’ staffetta tra nuovi acquisti: esce Castellano ed entra Gabaldi. Secondo avarissimo di emozioni e anche di azioni degne di nota col gioco prevalentemente che staziona a metà campo. E’ ancora Papa a creare qualche problema al portiere avversario bravo in uscita a ribattergli la conclusione dentro l’area di rigore. L’unico pericolo per la porta della Rata arriva al 40’ con una punizione dell’ex D’Angelo che impegna nella respinta il portiere Giustozzi. Al 44’ una staffilata di Gabaldi fa la barba al palo, ultima occasione su cui calano i titoli di coda di una gara che certamente non verrà ricordata negli annali delle sfide tra le due società.

Il tabellino:

MACERATESE – POTENZA PICENA 1-0

MACERATESE (4-3-3): Giustozzi 6; Mariani 5 (dal 33’ s.t. Calamita 6), Canavessio 6,5, Brack 7, Brugiapaglia 6,5; Campana 6, Rapagnani 7; Cascianelli 5 (dal 17’ s.t. Diarra 6), Massini 5,5 (dal 25’ Postacchini 6), Papa , Castellano 6 (dal 27’ s.t. Gabaldi 5,5). (Gentili, Padella, Cesca, Messi, Bonifazi). All. Marinelli.

POTENZA PICENA (4-4-2): Farace 6; Bergamini 6, Foglia 6 (dal 19’ s.t. Vecchione 5), Ionni 6,5, Wahi 6; Sulce 5, D’Angelo 6, Thiam 6, Mercuri 5 (dal 39’ Latini s.v.) ; Iori 6, Pepi 5,5 (dal 29’ s.t. Lucaroni 5). (Natali, Tomassini, Girotti, Zallocco, Mazzoni, Lattina). All.: Santoni.

ARBITRO: Skura di Jesi 6.

RETE: autorete Sulce al 41’ p.t.

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Thiam, Massini, Papa, Mercuri. Angoli 10-6.