PROTESTA - Prima giornata per i gazebo del Carroccio che replicano domani su territorio regionale: «Battaglia per la sovranità e la democrazia»

«Nelle Marche la risposta dei cittadini all’appello di Matteo Salvini per fermare il Mes è stata straordinaria: solo oggi, infatti, nei 54 gazebo allestiti in tutta la regione dai militanti della Lega, sono state raccolte quasi 5mila firme». Così Paolo Arrigoni, respondabile Lega Marche, fa il bilancio della prima giornata di raccolta firme nei gazebo sparsi sul territorio regionale. Anche domani il Carroccio sarà nelle piazze marchigiane per raccogliere le adesioni contro il Meccanismo europeo di solidarietà. «I gazebo, organizzati in pochi giorni, hanno coperto capillarmente tutte e cinque le province, dando la possibilità ai marchigiani di informarsi sulla pericolosità per l’Italia del Meccanismo Europeo di Solidarietà e di chiederne lo stop con la propria firma – spiega Arrigoni -. Quasi 5mila marchigiani ci hanno messo la faccia. Li ringrazio per sostenere la Lega in questa grande battaglia per la sovranità e la democrazia, e ringrazio i nostri militanti che hanno trascorso questo sabato ai gazebo. Alcuni di loro sono ancora in piazza a raccogliere le ultime firme di giornata tra le luci natalizie e domani si replica con lo stesso entusiasmo».