CIVITANOVA - Imprenditori e artigiani al workshop di Confartigianato per raccontare le loro esperienze. Presentato il libro di Luca Carbonelli, "Falla esplodere": grazie a internet la sua torrefazione fattura 1 milione di euro

di Laura Boccanera

C’è chi ha cambiato il proprio modello di business e ha sfondato sul web, chi 12 anni fa andava in giro con un sito e 20 metri quadri di ufficio a promettere che avrebbe spedito ciauscoli a Berlino e chi, scalfendo la proverbiale diffidenza del settore calzaturiero, è riuscito a creare una filiera per personalizzare le scarpe.

Sono le storie di successo di imprenditori e artigiani del territorio che grazie alla digitalizzazione hanno innovato e salvato le proprie aziende o le hanno inventate da zero. Sono i racconti di “PerCorsi formativi”, il format creato da Confartigianato che ha organizzato una serie di workshop con best practices, con giovani esperti per parlare di digitalizzazione, di marketing, storytelling e social network e e-commerce. Nel pomeriggio, nello spazio di Navitas Coworking, dopo il workshop, Luca Carbonelli, imprenditore e autore del libro “Falla esplodere”, ha illustrato la sua storia personale. Un percorso contenuto nel libro che è a sua volta una “sperimentazione” letteraria che mischia autobiografia e informazioni “tecniche” e quasi manualistiche sull’uso delle piattaforme e del digitale nelle aziende. A tessere le fila del racconto di Carbonelli, unito a quello di altre esperienze del territorio, è stato Giuseppe Ripani di Confartigianato. Accanto a loro anche Andrea Carpineti fondatore di Dis shoes, Emanuele Conforti di Mymarca, Sara Servili fondatrice di Fidoka, Barbara Trasatti comunicatrice e grafica. Storie fatte di ottimismo e di opportunità nascoste a volte dietro cambiamenti e inciampi di percorso. Quella che Luca Carbonelli, proprietario dell’omonima torrefazione racconta è «la mia storia personale, e ogni storia è diversa. Non volevo spiegare come si fa, ma che si può fare». Giornalista mancato, Carbonelli inizia a prendere le redini dell’azienda di famiglia quando è ancora studente. La malattia del padre lo spinge a tenere memoria dei racconti che lui faceva e dopo la sua morte il bivio: continuare a lavorare come era stato fatto fino a quel momento con i propri clienti, bar, ristoranti, oppure provare a fare il salto su internet.

Oggi con 8 dipendenti la Carbonelli fattura un milione di euro. Un risultato fatto di tanto lavoro, ma anche di un’attenzione e una presenza costante sul web, sui social, oltre che sulle piattaforme di e-commerce. Storia inversa invece per Emanuele Conforti che invece ha avviato da zero Mymarca quando internet ancora era quella cosa fumosa che pochi conoscevano. Lui da zero ha deciso di fare rete con microimprese agricole e oggi suo padre, pensionato, dà una mano, «è un cambio generazionale al contrario» scherza Conforti. E poi c’è chi oggi deve capire invece come gestire la crescita dopo tante porte chiuse in faccia. Il settore calzaturiero è uno dei più complessi “culturalmente” e Andrea Carpineti sembrava un pazzo quando chiedeva agli artigiani locali di voler produrre un paio di scarpe personalizzate. Erano i tempi delle grandi quantità e la richiesta sembrava il vezzo di un qualche artistoide. E invece lavorando con metodo oggi c’è addirittura una filiera che consente tramite un configuratore online di fare un ordine e la scarpa inizia ad essere prodotta così come richiesta e personalizzata dal cliente. Arriva da lontano invece la storia di Silvia Servili, genitori che lavoravano in Ibm e l’ambizione di diventare veterinaria. Torna nelle Marche, studia, ma nel frattempo aiuta il padre ad aprire un negozio di assemblaggio pc e informatica. Diventerà l’azienda che ha portato l’adsl a San Ginesio e nell’entroterra.