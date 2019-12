MACERATA - Il rappresentante dell'associazione Piombini Sensini rieletto dall'assemblea regionale

Il coordinamento delle comunità per minori rinnova il suo direttivo, confermato presidente Andrea Marangoni, con un consiglio che rappresenta la territorialità sociale delle Marche. Lunedì scorso a Macerata, nella sede dell’associazione Piombini Sensini onlus, si è tenuta l’assemblea del coordinamento della regione Marche, una realtà che riunisce 16 enti impegnati nell’accoglienza residenziale di minorenni, anche di bambini con mamme, nel territorio regionale. Sono stati eletti Andrea Marangoni dell’associazione Piombini Sensini di Macerata, nominato dal comitato di gestione presidente, Debora Siliquini della Cooperativa Lella2001 di Grottammare, vcepresidente, Roberto Marinucci della Coop Utopia di Pesaro, Alessandro Maria Fucili del Ceis di Ancona onlus ed Alessandro Vella della Coop Mondo Minore di Capodarco di Fermo.

Il Coordinamento è nato nel 2012, su iniziativa di alcune organizzazioni storiche della Regione: Oikos di Jesi, il Ceis di Ancona, l’Associazione Piombini Sensini di Macerata, la Coop Lella2001 di Grottammare e la Coop. Pegaso di Pesaro, ora Polo 9, ed ha visto una significativa crescita degli iscritti che si riconoscono in alcuni irrinunciabili requisiti legali, metodologici, organizzativi, ed etici, nella gestione delle strutture per minorenni. La mancata coerenza nel rispetto e nel mantenimento di detti requisiti, come pure della qualità di uno stile di accoglienza e di azione educativa, comporta l’esclusione dal coordinamento. Da 4 anni propone anche una formazione comune per gli educatori e gli altri professionisti che lavorano nella tutela e nella cura dei minorenni accolti, attraverso un percorso itinerante nelle sedi dei soci, sono stati proposti seminari di approfondimento con relatori che rappresentano l’eccellenza italiana nella tutela dei minorenni e nella relazione d’aiuto.