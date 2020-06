SAN SEVERINO - L'appuntamento è per domani alle 21. Al piano, si alterneranno il bulgaro Ivan Donchev e il giapponese Takumi Inagaki

“Tributo a Chopin” è il concerto che domani la Form porterà al teatro Feronia di San Severino. L’appuntamento, progettato in collaborazione con I Teatri di Sanseverino, è per le 21, quando l’Orchestra filarmonica marchigiana, diretta da Michel Brousseau, eseguirà il concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in mi min., op. 11, e il concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa min., op. 21. Insieme alla Form, si alterneranno al piano il bulgaro Ivan Donchev e il giapponese Takumi Inagaki, che lo scorso anno è stato il più giovane vincitore della “Nuova coppa pianisti” di Osimo. Il concerto, che prevede un biglietto cortesia di 3 euro, è realizzato nell’ambito del progetto “Marche in vita” e della rassegna “Suoni per la rinascita”. Per informazione, contattare la segreteria del Feronia al numero 0733634369.