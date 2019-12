MACERATA - La struttura per sostenere i malati e parenti del reparto di oncologia ha organizzato il suo annuale conviviale di raccolta fondi. Nel 2020 servizi anche a Ginecologia e Ostetricia e Diabetologia. Salutato il dottor Torresi prossimo alla pensione. Ad allietare la serata il prestigiatore e illusionista Mago Cristian

di Marco Ribechi

La Casa Accoglienza di Macerata estenderà la sua azione anche a ginecologia e ostetricia e diabetologia. La novità nei servizi di sostegno ai pazienti e ai famigliari è stata annunciata dal direttore Claudio Gigli, durante l’annuale cena di raccolta fondi organizzata ieri al teatro della Società Filarmonico Drammatica.

Il progetto con diabetologia partirà nel 2020 ed è ancora da definire per ginecologia e ostetricia invece la casa accoglienza si farà carico di fornire uno psicologo di reparto. L’occasione è servita anche per ringraziare e salutare il dottor Umberto Torresi, una pedina fondamentale nello sviluppo del reparto di oncologia maceratese, ormai prossimo alla pensione. «Un uomo determinante per la creazione di un reparto di altissimo livello come quello di cui siamo forniti attualmente» ha spiegato il primario Nicola Battelli. Al dottor Torresi è stata donata una targa di encomio tra gli applausi dei tanti invitati, molti dei quali appartenenti proprio al mondo della medicina.

La serata quasi di gala, nella splendida cornice del teatro, presentata dall’immancabile Tiziana Bonifazi, ha visto la partecipazione di circa 200 persone, tra loro anche molti imprenditori, che con le loro donazioni hanno sostenuto la Casa Accoglienza il cui operato si basa sul fondamentale sostegno del volontariato. Bisogna ricordare che tutti i servizi sono erogati a titolo gratuito e non richiedono alcuna spesa da parte dei pazienti. Servizi fondamentali che contribuiscono a fare dell’oncologia maceratese un polo di eccellenza, capace di prendersi cura i malati sotto più punti di vista finanche a quello estetico grazie alle truccatrici e ai parrucchieri che curano l’aspetto dei pazienti durante le terapie.

Ad allietare il conviviale il prestigiatore e illusionista Mago Cristian che girando tra i tavoli ha stupito tutti con i suoi incredibili trucchi fatti proprio sotto gli occhi dei commensali increduli. Tra questi anche gli alti vertici dell’Asur, dalla direttrice dell’Asur Regionale Nadia Storti al direttore dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni. Il mago si è poi esibito sul palco in uno spettacolo di magia in cui impersonava la figura di Leonardo Da Vinci, casualmente raccontato in contemporanea a Civitanova da Vittorio Sgarbi. Insieme al mago anche la simpatia di Carlo Sprovieri medico oculista molto conosciuto anche per le sue doti cabarettistiche e per le sue esilaranti barzellette. Oltre ai tanti associati e medici presente anche il senatore Luciano Magnalbò, il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini e Barbara Cacciolari. Il pasto è stato inoltre accompagnato dai vini offerti dall’azienda Capinera.