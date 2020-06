L'INIZIATIVA di Confindustria Macerata giunta alla 25esima edizione: il progetto “E-motion-Conoscersi orientarsi e scegliere” coinvolgerà oltre 1000 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione superiore

Oltre 1000 studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti di istruzione superiore della provincia verranno coinvolti negli incontri di Orientagiovani Itinerante 2019. L’iniziativa, che prevede 5 appuntamenti nei principali territori della provincia, è partita il 28 novembre dall’Itis “Eustachio Divini” di San Severino. Orientagiovani, giunto alla 25ma edizione, è promosso da Confindustria Macerata nell’ambito del “Progetto Scuola” realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico e il contributo della Camera di Commercio delle Marche.

L’iniziativa, hanno sottolineato il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata Paolo Carlocchia e l’imprenditrice delegata al Progetto Scuola Francesca Orlandi, intende sostenere i ragazzi nel processo formativo, “riattivare” inoltre il collegamento fra la domanda delle imprese e l’offerta didattica.

Il titolo del progetto ” E-motion-Conoscersi, orientarsi e scegliere” intende stimolare i ragazzi a preparare il loro futuro attraverso un metodo interattivo ed esperienziale; riflettere sull’importanza delle emozioni, della velocità, dell’innovazione, del talento e dell’approccio al lavoro ed alla vita. Davanti ai numerosi ed interessati studenti Stefano Parcaroli (Dg Med Computer – Macerata), ha descritto efficacemente i cambiamenti in atto: «Siamo in una fase di transizione, siamo passati da un’economia basata sull’agricoltura a quella industriale, ora stiamo passando a un’economia basata sull’informazione. Se da una parte viene richiesta maggiore specializzazione, necessaria anche a sostenere i cambiamenti tecnologici, economici e sociali, tutto ciò deve essere sempre più strettamente affiancato da nuove competenze trasversali considerate oggi strategiche: Il problem solving – ha proseguito Parcaroli – è una competenza imprescindibile per rispondere a problematiche nuove che non hanno mai avuto risposta; questo vale anche per la creatività, lo spirito critico e in particolare il saper fare squadra, peculiarità indispensabili per rispondere alla competizione globale in cui i numeri e le grandi masse contano – ci sono 6 mdi di persone al mondo che ragionano in modo diverso da noi». L’incontro è stato sapientemente animato dalle maschere dell’attore e regista Francesco Facciolli, che ha “messo in scena” con le sue metafore gli studenti ma anche il preside Sandro Luciani , la docente Lidia Papavero e la referente per la Formazione e l’Orientamento di Confindustria Macerata Alessandra Potenza. I prossimi appuntamenti saranno: lunedì 2 dicembre alle 8,30 Iis “F.Filelfo”Tolentino, giovedì 5 dicembre alle 9,30 Iis “L.Da Vinci” Civitanova, giovedì 12 dicembre alle 9,30 Itis “E. Mattei” Recanati, lunedì 16 dicembre ore 9,30 Ite “A.Gentili” Macerata.