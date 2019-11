SERIE D - Il gol dell'attaccante nel finale sancisce la vittoria dei biancorossi. Entrambe le squadre restano in dieci, un "buu" razzista all'uscita del campo del cremisi Kamana

di Leonardo Giorgi

Il derby lo decide bomber Tomassini. Il Matelica batte il Tolentino 1-0 nella partita di oggi pomeriggio al Comunale. In un match rocambolesco, succede tutto nel secondo tempo: prima i biancorossi rimangono in 10 (espulso De Luca), poi, a trenta minuti dalla fine, viene mandato fuori anche Kamana. La partita a quel punto si fa più divertente, con un Matelica che fa valere la sua superiorità tecnica e alla fine riesce a trovare i tre punti sul bel tiro al volo del numero 9. Fino a quel momento, i cremisi erano stati salvati da un super Rossi, migliore tra i suoi. Gli uomini di Colavitto proseguono la loro rincorsa ai piani alti della classifica, quelli di Mosconi restano al terzultimo posto. Da segnalare un brutto episodio avvenuto al momento dall’uscita del campo di Kamana per espulsione: dalla tribuna del Matelica si è sentito un “buu” razzista isolato. La dirigenza tolentinate a fine gara conferma di aver sentito, ma ha preferito non commentare e lasciare eventuali valutazioni al commissario di gara.

La cronaca – Ritmi forsennati e molta imprecisione (dovuta anche al forte vento sul Comunale) nei primi minuti di gioco. Inizia meglio il Tolentino, con due buone occasioni sui piedi di Mastromonaco e Minnozzi nel primo quarto d’ora. Il Matelica sembra farsi vedere solo in contropiede nelle prime fasi di gioco. Al 34esimo i biancorossi costruiscono peró una grandissima azione: Tomassini riceve palla a pochi metri dall’area spalle alla porta e lancia con un bel filtrante Moretti verso la porta, in posizione defilata. Il tiro supera Rossi, ma la palla esce a pochi centimetri dal palo. Pochi minuti dopo sempre Tomassini, come un pivot pallamanistico, ci prende gusto e lancia nello stesso modo Bordo, ma la palla è leggermente troppo lunga e la difesa cremisi riesce a rifugiarsi in angolo. L’occasione più grande arriva peró al 40esimo: la difesa ospite si fa bucare ingenuamente e Moretti riesce a involarsi verso la porta. A tu per tu con l’estremo difensore il numero 10 incespica sul pallone e spara addosso a Rossi, uscito bene dai pali.

Il secondo tempo inizia con il botto. Al quarto minuto il difensore De Luca entra col piede a martello su Mastromonaco nei pressi della linea laterale a centrocampo: l’arbitro non ha dubbi, rosso diretto tra le proteste dei biancorossi. Il Matelica in 10 prova a gestire come puó e al nono della ripresa riesce a guadagnare un calcio da punizione dai 18 metri, centrale. Sul pallone va Croce: bella traiettoria, ma Rossi vola e devia in angolo. Spinge ancora il Matelica che al minuto 11 va a un passo dal vantaggio, nonostante l’inferiorità numerica: cross in area, Barbarossa tutto solo colpisce di testa verso la porta, ma Rossi si supera e con un miracolo manda in corner. Al 17esimo altro cartellino rosso, stavolta tra le file del Tolentino: fallo di reazione di Kamana, espulso. Ritmi alti ma senza occasioni nitide per venti minuti, poi al 37esimo il gol partita: bomber Tomassini riceve in area e al volo scaraventa in porta. È 1-0. Risultato che resterà tale fino alla fine, nonostante gli sforzi ospiti.

Il tabellino:

MATELICA: Urbietis 6; Visconti 6, De Luca 4, Croce 6.5, Pupeschi 6 (Paventi 30’ s.t. 6); De Santis 6.5, Bugaro 5.5 (8 s.t. Di Renzo Alessandro 6), Bordo 6.5; Tomassini 7, Moretti 5.5 (Demoleon 40’ s.t. sv), Barbarossa 6. All.: Colavitto. A disp.: Amoroso, Rinaldi, Di Renzo Samuel, Severini, Barbetta, Peroni.

TOLENTINO: Rossi 7.5; Laborie 5.5, Ruggeri 5.5 (Pagliari 45’ s.t.), Kamana 4.5; Tortelli 6, Bonacchi 5.5, Cicconetti 5.5 (25’ s.t. Raponi 6), Strano 6; Palmieri 5.5 (Severoni 19’ s.t. 6), Minnozzi 5, Mastromonaco 5.5 (Capezzani 40’ s.t. sv). All.: Mattoni (Mosconi squalificato). A disp.: Bucosse, Massaroni, Tizi, Marcantoni, Carissimi.

ARBITRO: Sicurello di Seregno.

RETI: 37’s.t. Tomassini

NOTE: Espulsi Kamana e De Luca. Ammoniti: Cicconetti, Bordo, Laborie.