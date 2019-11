MACERATA - Le forze dell'ordine sono intervenute in piazza Vittorio Veneto dopo che un giovane era stato aggredito. Cinque persone multate perché trovate a urinare

A disporre i controlli il questore Antonio Pignataro. Sono stati svolti nel centro storico di Macerata da poliziotti, carabinieri, agenti della polizia locale nel corso della scorsa notte. L’attività si è concentrata in particolare nelle zone più frequentate del centro. Decine le persone che sono state fermate, tra queste cinque che sono state trovate a urinare e sono state multate. In piazza Vittorio Veneto invece le forse dell’ordine sono intervenute per sedare sul nascere una lite tra 4 o 5 ragazzi che era scoppiata per motivi di poco conto. Un giovane è stato aggredito da un coetaneo che poi è fuggito all’arrivo degli amici del ragazzo aggredito. Le forze dell’ordine hanno evitato il degenerare della lite. A terra è stato trovato un coltellino multiuso con molta probabilità abbandonato a terra da qualcuno dei contendenti. Le indagini sono in corso. Nel complesso sono 45 le persone identificate nel corso dei controlli, alcune già note alle forze dell’orine. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane.