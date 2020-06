MACERATA - Inaugurazione alle 17,30 di giovedì 28 novembre

La biblioteca comunale Mozzi Borgetti di Macerata inaugura nuovi spazi e nuovi servizi, dopo un’operazione di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambienti finalizzata a migliorare l’offerta e a renderla sempre più un luogo di incontro, dove far crescere la passione per la lettura, per le arti, per la conoscenza, per la musica. Il nuovo volto della Mozzi Borgetti sarà svelato alle 17,30 di giovedì 28 novembre. «Prende vita un’altra grande opera che arricchisce il volto della città – afferma il sindaco Romano Carancini -. La Biblioteca Mozzi Borgetti, già importante contenitore culturale e spazio di storia e di patrimonio unico, oggi spalanca le proprie porte a spazi sconosciuti, migliora i suoi ambienti e i suoi colori, si affaccia su un terrazzo che apre lo sguardo a paesaggi inediti, incrementa i servizi e si offre, più bella che mai, ai cittadini che tanto amano frequentarla e ai visitatori sempre più numerosi. Vogliamo che la nostra Biblioteca, che oggi assuma una connotazione più moderna e funzionale alla stregua delle biblioteche delle maggiori città europee, diventi uno luogo che appartiene a tutti, come una piazza in cui giovani, anziani, bambini, turisti possano coltivare il valore della lettura e la speranza del confronto tra generazioni e saperi». «È una grande emozione – sottolinea l’assessore alla cultura Stefania Monteverde – vedere realizzato in città uno spazio così dinamico e accogliente, gratuito e aperto a tutti. La nostra amata biblioteca adesso è una grande piazza del sapere dove bambini ragazzi studiosi anziani, chiunque può trovare un libro, un’informazione, un incontro con altri, un momento per una pausa o per stare con i bambini». La biblioteca si amplia con i locali della seconda palazzina, quella delle ex term,e che è stata sede negli anni passati del museo della carrozza e che ospita ora la public library, in cui poter accedere liberamente al patrimonio librario disponibile, l’auditorium, gli spazi per archivi e laboratori.

L’immobile ha subito un ampio intervento di restauro concluso nel 2017, grazie ai fondi del Piano attuativo regionale, per un importo complessivo di oltre 3 milioni 400mila euro, di cui 2 milioni 657mila a carico della Regione e 750mila a carico del Comune. Trasformati e migliorati anche gli spazi della palazzina su piazza Vittorio Veneto, le sale di lettura al piano terra e l’ingresso stesso della biblioteca, che è stato spostato a lato di quello attuale, per immettersi in un ampio ambiente reception open space, con desk informazioni e computer touch screen. Ai bambini e ai giovani lettori è dedicata un’ampia sezione suddivisa in tre spazi distinti: BiblioKids, BiblioJunior e BiblioYoung Generation, con una ricca sezione di graphic novel e fantasy. Incrementato e riorganizzato anche il patrimonio librario di altri generi, grazie al lavoro dei bibliotecari che hanno rinnovato il sistema di collocazione a scaffale aperto, guidati dal dirigente Gianluca Puliti. L’intervento ingloba e rende più facilmente accessibile anche la sala di lettura Libero Paci, recentemente inaugurata. Un lavoro curato dagli architetti Marco Scrivani e Simone Pennesi, mentre della parte grafica è stato incaricato Emilio Antinori, e di quella tecnologica e delle installazioni multimediali Matteo Catani, docente dell’Accademia di Belle Arti. Dopo il taglio del nastro di giovedì, tante le iniziative in programma, a partire da venerdì 29 con la visitadegli studenti delle scuole superiori, dalle 8 alle 12, alla scoperta dei nuovi servizi della BiblioYoung. Alle 17 invece seguirà una tavola rotonda per bibliotecari insegnanti, educatori culturali, librai e chiunque sia impegnato nella promozione del diritto ai libri e alla lettura, coordinata dall’assessore Monteverde, dal tema “Dalla biblioteca un patto per la lettura per Macerata Città che legge”. Sabato 30 dalle 10 alle 12 e dalle 16.,0 alle 18,30 ci sarà un’edizione speciale di un “Tappeto di libri” insieme alle volontarie “Nati per Leggere”, per compiere insieme a mamma e papà un viaggio nelle storie della BiblioKids. Nella giornata di sabato, la biblioteca sarà aperta dalle 9 alle 22 per dare a tutti la possibilità di una visita nella nuova biblioteca.