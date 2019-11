TRASPORTI - L'azienda si espande nel territorio. Nuove corse anche da Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova

La compagnia FlixBus investe ancora sul Maceratese, inaugurando due nuove fermate a Tolentino e Muccia e ampliando i collegamenti con l’Umbria e il Lazio. Tra le novità, i primi collegamenti con Foligno in partenza dal 18 novembre da Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova e il lancio da oggi 14 novembre delle connessioni da Tolentino e Muccia verso sette destinazioni, tra cui Roma e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. «Ci proponiamo – scrive il leader europeo dei viaggi in autobus – di offrire un servizio sempre più capillare ai passeggeri maceratesi, agevolando al contempo i flussi in arrivo nel territorio per valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale, con possibili ricadute positive a livello di turismo locale».

Il servizio FlixBus è operativo a Tolentino, da Piazza dell’Unità, e a Muccia, dalla frazione Maddalena: grazie ai nuovi collegamenti, dai due comuni si potranno raggiungere senza cambi Teramo e L’Aquila in Abruzzo, Foligno in Umbria e, in Lazio, Orte, Roma e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. «Le nuove connessioni – continua la nota dell’azienda – si offriranno soprattutto come soluzione ideale per chi deve decollare dai due scali romani e desidera arrivare al terminal in tutta comodità, senza lo stress della guida. L’approdo in queste località è coerente con la missione di costruire una rete capillare anche tra i piccoli centri italiani, contribuendo alla promozione del patrimonio paesaggistico e culturale locale e alla creazione di nuova mobilità fra le aree meno connesse, ed è in linea con l’espansione perseguita in tutta Europa, dove il 40% delle fermate è in paesi con meno di 20.000 abitanti».