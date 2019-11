MACERATA - Domani sit-in dalle 10 alle 12,30 in occasione della manifestazione nazionale di Roma. Indetti quattro giorni di sciopero dai sindacati confederali per le esigue risorse finanziarie previste nella Legge di Bilancio

Vigili del Fuoco in stato di agitazione, domani venerdì, daranno vita a un corteo che partirà da Rampa Zara alle 9,30 per arrivare in piazza della Libertà dove ci sarà dalle 10 alle 12,30 un sit-in davanti alle Prefettura di Macerata. La protesta indetta dai sindacati confederali in occasione della manifestazione nazionale che si terrà a Roma in Piazza Montecitorio, nella stessa giornata. Sono stati proclamati inoltre quatto giorni di sciopero generale del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco: 21 novembre dalle 16 alle 20, 2 dicembre dalle 10 alle 14, 12 dicembre alle 16 alle 20 e 21 dicembre dalle 10 alle 14. Sarà comunque garantita l’attività di soccorso tecnico urgente alla popolazione. Tra le ragioni della mobilitazione, indetta da Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uilpa vigili del fuoco, le esigue risorse finanziarie previste dal Governo nella Legge di Bilancio 2020 in favore del contratto nazionale e per garantire una maggiore sicurezza del personale oltre a sostenere il servizio da assicurare alla cittadinanza. La stessa iniziativa, nelle Marche, in programma sempre domani a Pesaro.